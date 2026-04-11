Ανέβαλε το ταξίδι στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Σαλάμ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι αναβάλλει επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα Ηνωμένα Έθνη, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να παραμείνει στη Βηρυτό.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εσωτερικών συνθηκών, και με σκοπό την πλήρη εκπλήρωση του καθήκοντός μου να διασφαλίσω την ασφάλεια των Λιβανέζων και την ενότητά τους, αποφάσισα να αναβάλω το ταξίδι μου στον ΟΗΕ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να παρακολουθήσω τις εργασίες της κυβέρνησης από τη Βηρυτό», ανέφερε ο Σαλάμ σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή της λιβανικής κυβέρνησης δήλωσε την Παρασκευή στο CNN ότι ο Σαλάμ αναμενόταν να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες, αφότου το Ισραήλ έδειξε διάθεση για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, ένα βασικό αίτημα και του Ιράν στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που διεξάγονται στο Πακιστάν.

Η αναβολή έρχεται ενώ η εύθραυστη 15νθήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει προς το παρόν σε ισχύ, αλλά εξακολουθεί να δοκιμάζεται, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

