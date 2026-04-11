Η κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε την Παρασκευή νέα σχέδια για την προτεινόμενη «Θριαμβική Αψίδα», μια δομή ύψους περίπου 76 μέτρων που σχεδιάζεται να δεσπόζει πάνω από έναν κυκλικό κόμβο κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Το μνημείο, με την ονομασία «Αψίδα της Ανεξαρτησίας» (Independence Arch), αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να αφήσει το στίγμα του στην πρωτεύουσα του έθνους και να τιμήσει τη φετινή 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

«Η Θριαμβική Αψίδα στο Memorial Circle θα αποτελέσει ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα όχι μόνο στην Ουάσιγκτον, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Ντέιβις Ίνγκλ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Θα αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον για τους βετεράνους, τις οικογένειες των πεσόντων και όλους τους Αμερικανούς, λειτουργώντας ως οπτική υπενθύμιση των ευγενών θυσιών τόσων Αμερικανών ηρώων κατά τη διάρκεια της 250ετούς ιστορίας μας, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ελευθερίες μας σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να τιμά τους βετεράνους μας και να δίνει στο σπουδαιότερο έθνος της γης -την Αμερική- τη δόξα που της αξίζει».

Λεπτομέρειες του έργου

Το κύριο κτίσμα της αψίδας θα έχει ύψος 50 μέτρα, αλλά θα πλαισιώνεται από δύο χρυσούς αετούς ύψους περίπου 7 μέτρων πάνω σε βάθρα, καθώς και από μια χρυσή, φτερωτή «Κυρία Ελευθερία» ύψους 18 μέτρων που θα κρατά έναν πυρσό, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερικών στην Επιτροπή Καλών Τεχνών.

Η επιτροπή αναμένεται να εξετάσει το σχέδιο σε συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.

Το εσωτερικό άνοιγμα της αψίδας θα έχει πλάτος 17 μέτρα -περίπου ίσο με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Με ύψος 33 μέτρα, το εσωτερικό της αψίδας θα υπερβαίνει το ύψος του Μνημείου Λίνκολν, το οποίο βρίσκεται παράλληλα με την προτεινόμενη αψίδα στην άλλη πλευρά του ποταμού Ποτόμακ.

Η φράση «Ένα Έθνος Υπό τον Θεό» (One Nation Under God) θα αναγράφεται με χρυσά γράμματα στην κορυφή της δομής, ενώ τέσσερα χρυσά λιοντάρια θα κάθονται σε βάθρα στις τέσσερις γωνίες της βάσης της.

Τα σχέδια δείχνουν ότι η αψίδα θα περιλαμβάνει δύο καταστρώματα σε ανώτερα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου ενός που προορίζεται για θέαση. Η αψίδα προτείνεται για το Memorial Circle, έναν κυκλικό κόμβο ακριβώς στα σύνορα της πρωτεύουσας, σε ένα τμήμα της πόλης που τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ανάπτυξης βάσει του Νόμου περί Αναμνηστικών Έργων.

Τα εμπόδια και η αίθουσα χορού

Ο νόμος περιορίζει τα νέα αναμνηστικά έργα στην περιοχή μόνο σε εκείνα που έχουν «εξέχουσα ιστορική και διαρκή σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Τα νέα έργα απαιτούν σύσταση από τον Υπουργό Εσωτερικών ή τη Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών, μετά από διαβούλευση με την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναμνηστικών Έργων της Πρωτεύουσας. Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στο Κογκρέσο.

Μια ομάδα βετεράνων του Βιετνάμ, εκπροσωπούμενη από την προοδευτική οργάνωση Public Citizen, κατέθεσε αγωγή για να μπλοκάρει την κατασκευή της αψίδας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ακολούθησε αυτά τα βήματα.

Μέλη του Κογκρέσου κατέθεσαν δήλωση στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή της αψίδας χωρίς την άδεια του Κογκρέσου θα συνιστούσε παραβίαση του νόμου.

Η Επιτροπή Καλών Τεχνών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τα νέα σχέδια.

Ο Τραμπ απέλυσε πέρυσι έξι από τους ηγέτες της επιτροπής, όλοι εκ των οποίων είχαν διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, διευκολύνοντας τον δρόμο της κυβέρνησης για την προώθηση των κατασκευαστικών προτεραιοτήτων του προέδρου στην πρωτεύουσα.

Η επιτροπή ενέκρινε επίσης τη νέα Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, μετά την κατεδάφιση του ιστορικού κτίσματος από την κυβέρνηση πέρυσι.

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας για να δημιουργηθεί χώρος για μια προτεινόμενη αίθουσα χορού περίπου 8 στρεμμάτων, και η προτεινόμενη αψίδα αποτελούν μερικές από τις πιο ορατές προσπάθειες του προέδρου να αφήσει το στίγμα του στην πόλη.

Ως μέρος του προτεινόμενου προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου για την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος ζήτησε ένα ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη έργων στην Ουάσιγκτον -ποσό περίπου τετραπλάσιο από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, τον οποίο ο Λευκός Οίκος θέλει να μειώσει κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αψίδα θα χρηματοδοτηθεί από περισσεύματα δωρεών από το έργο της αίθουσας χορού του. Ένα πρόσφατο σχέδιο δαπανών που δημοσιεύθηκε από την κυβέρνηση για το Εθνικό Ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών υποδηλώνει ότι θα διαθέσει 15 εκατομμύρια δολάρια για το έργο.

