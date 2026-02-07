Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο Ρώσος στρατηγός που δέχτηκε επίθεση στη Μόσχα

Ο Ρώσος στρατηγός που πυροβολήθηκε αρκετές φορές στη Μόσχα την Παρασκευή ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Ο αντιστράτηγος Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση το πρωί της Παρασκευής, μετά την επίθεση που δέχτηκε στα βορειοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν σύντομα σε ανάκριση.

Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν το Κίεβο για το περιστατικό, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, σύμφωνα με το Reuters.

Οι γιατροί δήλωσαν το Σάββατο ότι «μπορεί να ειπωθεί με επιφύλαξη ότι η απειλή για τη ζωή του Αλεξέγιεφ έχει περάσει», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο στρατηγός έπεσε θύμα ενέδρας στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου όπου κατοικούσε, όπου ένας ένοπλος του προκάλεσε τρία τραύματα από σφαίρες, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στην εφημερίδα Kommersant πηγή κοντά στην έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε πυρά στο στήθος ή στην κοιλιά πριν ο δράστης και ένας συνεργός του διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος.

Μια γειτόνισσα στο κτίριο στην οδό Volokolamsk Highway είπε στο Reuters ότι ξύπνησε από τον ήχο «αρκετών» πυροβολισμών και στη συνέχεια άκουσε έναν άλλο γείτονα να φωνάζει για βοήθεια.

Ο Αλεξέγιεφ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας με τραύματα, όπου σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.

«Στη συνέχεια, ο Αλεξέγιεφ τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Τώρα έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να ειπωθεί με επιφύλαξη ότι ο κίνδυνος για τη ζωή του έχει περάσει», ανέφεραν ιατρικές πηγές, σύμφωνα με το TASS.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι άνοιξαν ποινική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας.

Δύο ύποπτοι θα οδηγηθούν για ανάκριση και την Κυριακή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακροαματική διαδικασία για να αποφασιστεί η προφυλάκισή τους, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant.

Ο 64χρονος Αλεξέγιεφ είναι ένας ακόμη υψηλόβαθμος στρατιωτικός που έχει γίνει στόχος επίθεσης κοντά στη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ως δεύτερος στην ιεραρχία της κύριας διεύθυνσης της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο παρελθόν του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ήρωα της Ρωσίας για τη συμμετοχή του στη στρατιωτική επέμβαση της Μόσχας στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η GRU κατηγορήθηκε ότι ήταν υπεύθυνη για την επίθεση με νευροπαραλυτικό παράγοντα που πραγματοποιήθηκε το 2018 στο Σόλσμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, είχε διαπραγματευτεί με τον αρχηγό της ομάδας μισθοφόρων Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος ηγήθηκε μιας σύντομης και αιματηρής ανταρσίας τον Ιούνιο του 2023.

Ο προϊστάμενός του στη GRU, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ήταν επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών έληξε την Πέμπτη χωρίς σημαντική πρόοδο.

Κανείς δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση της Παρασκευής, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έσπευσε να κατηγορήσει την Ουκρανία, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα «υπονόμευσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμούς της Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι το Κίεβο έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες επιθέσεις εναντίον Ρώσων στρατιωτικών στο παρελθόν.

Ένας Ουζμπέκος φυλακίστηκε τον Ιανουάριο για τη δολοφονία ενός άλλου στρατηγού, του Ιγκόρ Κιρίλοφ, το 2024, σε μια έκρηξη έξω από μια πολυκατοικία στη Μόσχα. Πηγές της ουκρναικής υπηρεσίας πληροφοριών (SBU) ανέλαβε τότε την ευθύνη.

Ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματικός της GRU, ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός κάτω από ένα αυτοκίνητο στη Μόσχα τον Δεκέμβριο. Η Ουκρανία δεν έκανε κάποιο σχόλιο τότε.

Ρώσοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ισχυρίστηκαν ότι απέτρεψαν μια απόπειρα επίθεσης εναντίον Ρώσου στρατιώτη στην Αγία Πετρούπολη στα τέλη του περασμένου μήνα.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ πρότειναν για πρώτη φορά συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών της Μόσχας και του Κιέβου σε αμερικανικό έδαφος, «πιθανώς στο Μαϊάμι». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουάσιγκτον ή τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

