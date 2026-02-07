Καρέ - καρέ η καταστροφή κτιρίου στη Γάζα από ισραηλινό πλήγμα

Σε μια σπάνια μέρα που δεν κάλυπτε τον πόλεμο στη Γάζα, ο φωτογράφος του Associated Press, Jehad Alshrafi, φρόντισε να πάρει μαζί του την κάμερά του πριν βγει έξω.

Όταν όμως ο ισραηλινός στρατός διέταξε το απόγευμα της Παρασκευής την απομάκρυνση των κατοίκων που ζούσαν κοντά σε μια διασταύρωση στην Πόλη της Γάζας και προειδοποίησε για επικείμενη αεροπορική επιδρομή, ο Alshrafi ήταν προετοιμασμένος.

Οι φωτογραφίες του αποτυπώνουν με εντυπωσιακή ακρίβεια, καρέ-καρέ, τις συντρηπτικές συνέπειες ενός ισραηλινού βομβαρδισμού.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι ο στόχος ήταν κτίριο που χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χαμάς. Έχοντας λάβει οδηγία να παραμείνει σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, ο Alshrafi κατευθύνθηκε προς ένα νεκροταφείο με οπτική επαφή στο σημείο.

«Είδα την εντολή εκκένωσης στο διαδίκτυο και πήγα κατευθείαν στο σημείο», δήλωσε ο Alshrafi.

Είναι σύνηθες για τους κατοίκους της Γάζας να επισκέπτονται τα νεκροταφεία την Παρασκευή, για να τιμήσουν συγγενείς που έχουν χάσει. Καθώς οι χώροι ανάμεσα στους τάφους ήταν γεμάτοι κόσμο που πενθούσε, ο Alshrafi στήθηκε στο πιο απομακρυσμένο άκρο του νεκροταφείου, «γιατί γνωρίζω ότι κάποιες φορές οι εκρήξεις είναι πολύ ισχυρές και πρέπει πάντα να παραμένουμε σε επιφυλακή».

Οι φωτογραφίες του αναδεικνύουν αυτόν τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο. Στην πρώτη φωτογραφία, μια ισραηλινή βόμβα έχει «παγώσει» στον αέρα, λίγα μόλις μέτρα πριν πλήξει τον στόχο της, τη στιγμή που επισκέπτες του νεκροταφείου τρέπονται σε φυγή.

Στα καρέ που ακολουθούν, μια τεράστια φωτιά και μεγάλος καπνός τυλίγουν το κτίριο. Συντρίμμια εκτοξεύονται ψηλά στον αέρα. Στη συνέχεια το κτίριο καταρρέει.

Η εμπειρία του να γίνεται κανείς μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος - και οι φωτογραφίες που προέκυψαν- είναι συγκλονιστικό. «Η έκρηξη ήταν εκκωφαντική και πολύ πιο ισχυρή απ’ όσο μπορεί κανείς να φανταστεί», είπε ο Alshrafi. «Ήταν απίστευτα βίαιη».

Δείτε τις φωτογραφίες:

