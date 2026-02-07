Νέος μυστηριώδης θάνατος, στη μακρά αλυσίδα δυστυχημάτων, αυτοκτονιών και ανθρωποκτονιών της ρωσικής ελίτ σημειώθηκε στη Μόσχα.

Ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας Σεργκέι Τρόπιν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι πνίγηκε στην μπανιέρα του.

Η σορός του πρώην Ρώσου υφυπουργού Δικαιοσύνης βρέθηκε σε διαμέρισμα στη δυτική Μόσχα, χωρίς ενδείξεις βίαιου θανάτου, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass της Ρωσίας.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η αιτία θανάτου διαπιστώνεται», δήλωσε μια πηγή στο Tass.

Ο Τρόπιν διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας μεταξύ 1996 και 1997. Εκτός από την πολιτική του καριέρα τη δεκαετία του '90, ήταν γνωστός νομικός και είχε διατελέσει σε διάφορες θέσεις στον δικαστικό και διοικητικό τομέα της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

