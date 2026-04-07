Επίθεση σε εμπορικό πλοίο νότια του Κις – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Απριλίου, σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού Κις, στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, άγνωστο βλήμα έπληξε το πλοίο “Qingdao Star”, προκαλώντας ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ η επιχείρηση εκκένωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση από το συμβάν.

Το “Qingdao Star”, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, έχει μήκος 260,62 μέτρα και πλάτος 32,29 μέτρα. Τη στιγμή της επίθεσης έπλεε με ίδια μέσα, με προορισμό το λιμάνι Αλ Τζουμπάιλ της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: skai.gr

