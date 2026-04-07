Αυτά γνωρίζουμε για τη νήσο Χαργκ που χτύπησαν οι Αμερικάνοι

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο κομβικής σημασίας, ιρανικό πετρελαϊκό κέντρο εξαγωγών της νήσου Χαργκ, αν και - σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο - τα πλήγματα δεν στόχευσαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς (JD Vance), αναγνώρισε τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο νησί, αλλά δήλωσε ότι δεν σηματοδοτούν «αλλαγή στρατηγικής», ενόψει της προθεσμίας που είχε θέσει για το βράδυ της 7ης του Απρίλη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), προκειμένου το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Οι ΗΠΑ είχαν πλήξει και τον Μάρτιο το νησί. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε τότε ανακοινώσει ότι χτυπήθηκαν 90 στόχοι, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών, αποθήκες πυραύλων και πολλαπλές άλλες στρατιωτικές υποδομές.

Νήσος Χαργκ: Η «σανίδα σωτηρίας» της Τεχεράνης

Η νήσος Χαργκ, ένας κοραλλιογενής σχηματισμός στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, αποτελεί οικονομική «σανίδα σωτηρίας» για την Τεχεράνη, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Το νησί εκτείνεται σε μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων και έχει έκταση περίπου στο ένα τρίτο του Μανχάταν. Αμερικανοί αξιωματούχοι το χαρακτηρίζουν ως «τον κόμβο όλης της ιρανικής πετρελαϊκής τροφοδοσίας».

Οι μεγάλες προβλήτες του εκτείνονται σε βαθιά νερά, ικανά να εξυπηρετήσουν υπερδεξαμενόπλοια, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο σημείο για τη διανομή πετρελαίου.

Το νησί αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της ιρανικής οικονομίας. Αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA του 1984 ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις του είναι «οι πιο ζωτικής σημασίας στο ιρανικό πετρελαϊκό σύστημα» και ότι η λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την οικονομική ευημερία της χώρας.

Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής που παρακάμπτουν το Στενό του Ορμούζ, ωστόσο είναι περιορισμένες και δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς σε μεγάλη κλίμακα, σύμφωνα με τον International Energy Agency.

Για παράδειγμα, το 2021 το Ιράν εγκαινίασε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Τζασκ, στον Κόλπο του Ομάν, ανατολικά των στενών, ωστόσο ο σταθμός δεν θεωρείται βιώσιμη λύση για μαζικές εξαγωγές, σύμφωνα με τον IEA.

Η αποθηκευτική ικανότητα στο Χαργκ εκτιμάται περίπου στα 30 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ σήμερα αποθηκεύονται εκεί περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler και το Reuters.

Τον περασμένο μήνα, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ (Yair Lapid), δήλωσε ότι η καταστροφή του τερματικού θα «παρέλυε την οικονομία του Ιράν και θα ανέτρεπε το καθεστώς», καλώντας το Ισραήλ να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του νησιού.

Έχει προετοιμαστεί το Ιράν για πιθανή επίθεση;

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Mohammad Bagher Ghalibaf, δήλωσε τον Μάρτιο ότι «οι εχθροί του Ιράν», με τη στήριξη περιφερειακής χώρας, προετοιμάζονται να καταλάβουν ένα από τα νησιά της χώρας, χωρίς να το κατονομάσει.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση αμερικανικών εκθέσεων πληροφοριών, το Ιράν έχει τοποθετήσει παγίδες και έχει ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία και την αντιαεροπορική άμυνα της νήσου Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης.

Το νησί διαθέτει ήδη πολυεπίπεδη άμυνα, ενώ έχουν μεταφερθεί επιπλέον φορητά αντιαεροπορικά συστήματα (MANPADS).

Έχει επιτεθεί ξανά οι ΗΠΑ στο νησί;

Ναι. Ο Τραμπ δήλωσε τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει «κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί και απείλησε να πλήξει και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εάν το Ιράν συνέχιζε να εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Truth Social και επαληθεύτηκε γεωγραφικά από το CNN δείχνει πλήγματα στο αεροδρόμιο του νησιού, με ισχυρές εκρήξεις και πυκνό μαύρο καπνό.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την ίδια ημέρα ότι η νήσος Χαργκ «δεν είναι στην κορυφή της λίστας, αλλά είναι ένα από τα πολλά ενδεχόμενα» και ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη «μέσα σε δευτερόλεπτα».

Ωστόσο, ήδη από το 1988, πολύ πριν εκλεγεί, είχε αναφερθεί στην πιθανότητα εισβολής στο νησί, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι θα προχωρούσε σε κατάληψή του σε περίπτωση επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι η κατάληψη της νήσου Χαργκ θα μπορούσε να «χρεοκοπήσει πλήρως» τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ενδεχομένως να οδηγήσει σε ταχεία λήξη της σύγκρουσης.

Ωστόσο, πολλοί εντός της αμερικανικής κυβέρνησης εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε σημαντικό αριθμό χερσαίων δυνάμεων.



