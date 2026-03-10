Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε άλλοι τραυματίστηκαν όταν άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στο Κέρτσερς της Ελβετίας, σύμφωνα με μαρτυρίες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς στο καντόνι Φριμπούρ. Το όχημα αργότερα τυλίχτηκε στις φλόγες, ανέφερε η αστυνομία του Φριμπούρ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. - Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) στην Μούρτενστράσε, κεντρική οδό της πόλης αυτής που βρίσκεται δυτικά της Βέρνης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δήλωσαν ότι οι ακριβείς συνθήκες γύρω από την επίθεση παραμένουν ασαφείς. Δεν επιβεβαίωσαν ως αιτία την αυτοπυρπόληση, ούτε αποκάλυψαν αν ερευνούν για ενδεχόμενη τρομοκρατική πράξη. Η σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστησαν οι τραυματίες δεν έχει γίνει γνωστή.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το λεωφορείο και κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν φτάσει στο σημείο. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

