Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στο Κέρτσερς της Ελβετίας - Πέντε νεκροί - Δείτε βίντεο

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στο Κέρτσερς - Το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες

Ελβετία

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε άλλοι τραυματίστηκαν όταν άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο στο Κέρτσερς της Ελβετίας, σύμφωνα με μαρτυρίες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς στο καντόνι Φριμπούρ. Το όχημα αργότερα τυλίχτηκε στις φλόγες, ανέφερε η αστυνομία του Φριμπούρ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) στην Μούρτενστράσε, κεντρική οδό της πόλης αυτής που βρίσκεται δυτικά της Βέρνης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δήλωσαν ότι οι ακριβείς συνθήκες γύρω από την επίθεση παραμένουν ασαφείς. Δεν επιβεβαίωσαν ως αιτία την αυτοπυρπόληση, ούτε αποκάλυψαν αν ερευνούν για ενδεχόμενη τρομοκρατική πράξη. Η σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστησαν οι τραυματίες δεν έχει γίνει γνωστή.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το λεωφορείο και κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν φτάσει στο σημείο. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

