Ανατροπή την τελευταία στιγμή: Η Ματσάδο τελικά πάει στο Όσλο για το Νόμπελ Ειρήνης

Μετά από εβδομάδες εικασιών, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βρίσκεται καθ' οδόν προς το Όσλο για να παραλάβει αυτοπροσώπως το Βραβείο Ειρήνης.

Η Ματσάδο «έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να παραστεί στην τελετή σήμερα», ανέφερε το Ινστιτούτο σε σημερινή του ανακοίνωση. «Αν και δεν θα μπορέσει να παραστεί στην τελετή και στις σημερινές εκδηλώσεις, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα είναι μαζί μας στο Όσλο».

Η ίδια η Ματσάδο στο μεταξύ δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς το Όσλο. «Θα είμαι στο Όσλο, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι καθ' οδόν προς το Όσλο», δήλωσε η Ματσάδο στον πρόεδρο της επιτροπής Νόμπελ Γιόργκεν Βάτνε Φρίνες σε ηχογράφηση που δημοσίευσε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ την Τετάρτη.

Η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της στην τελετή, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδος).

Η Ματσάδο ηγείται της αντίστασης στην αυταρχική διακυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και ζει κρυμμένη στη Βενεζουέλα. Αν φύγει από τη χώρα, κινδυνεύει να μην της επιτραπεί η επιστροφή, με αποτέλεσμα να εξοριστεί.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ ανέφερε ότι η έχει «μια διαδρομή σε μια κατάσταση ακραίου κινδύνου».

Η ομάδα της Ματσάδο είχε προηγουμένως εκφράσει την προοπτική ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι, λέγοντας ότι ήταν «αισιόδοξοι» για την παρουσία της μετά την τελετή.

Εκτός από τα μέλη της οικογένειας, η Ματσάδο θα εκπροσωπηθεί από τους ηγέτες της Αργεντινής, του Ισημερινού, της Παραγουάης και του Παναμά. Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έφτασε το απόγευμα της Τρίτης και μαζί με τους ομολόγους του από τη Λατινική Αμερική θα συναντηθούν με τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ως φετινή νικήτρια τον Οκτώβριο, η παρουσία της Ματσάδο ήταν αντικείμενο εικασιών. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε αναφέρει ότι θα παρευρεθεί, αλλά η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου με τη νικήτρια στο Όσλο την Τρίτη αναβλήθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Οι κινήσεις της Ματσάδο δεν συνέβαλαν στην καταστολή των φημών, ίσως σε μια προσπάθεια να μπερδέψει τις αρχές της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Όσλο την Τρίτη ότι είχε το φόρεμα της Ματσάδο για την περίσταση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Η Ματσάδο βραβεύτηκε με το Βραβείο Ειρήνης για το «ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων» και «τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Η απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να αναγνωρίσει τη Ματσάδο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ίδια έχει εκφράσει την υποστήριξή της στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική και στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για χρήση βίας προκειμένου να απομακρυνθεί ο Μαδούρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.