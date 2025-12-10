Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, περιέγραψε τη φυλακή όπου πέρασε 20 ημέρες ως έναν θορυβώδη, σκληρό, «ολόκληρο γκρίζο» κόσμο «απάνθρωπης βίας» σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη και το οποίο περιέχει επίσης πολιτικές συμβουλές για το πώς το συντηρητικό κόμμα του θα πρέπει να προσελκύσει τους ακροδεξιούς ψηφοφόρους.

Στο «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», ο 70χρονος Σαρκοζί λέει ότι η σκληρή στάση του απέναντι στο έγκλημα έχει αποκτήσει μια νέα οπτική, καθώς περιγράφει την ασυνήθιστη στροφή στη ζωή του μετά την καταδίκη του για εγκληματική σύμπραξη στη χρηματοδότηση της νικηφόρας εκστρατείας του το 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη, σημειώνει το Associated Press.

Η ζωή στη φυλακή

Το δικαστήριο τον καταδίκασε τον Σεπτέμβριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, απόφαση στην οποία άσκησε έφεση. Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία μετά από 20 ημέρες στη φυλακή.

Το βιβλίο προσφέρει μια σπάνια ματιά στο εσωτερικό της φυλακής La Santé του Παρισιού, όπου ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση, απομακρυσμένος αυστηρά από τους άλλους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας. Η μοναξιά του διακόπτονταν μόνο από τις τακτικές επισκέψεις της συζύγου του, της σούπερ μοντέλου και τραγουδίστριας Κάρλα Μπρουνί-Σαρκοζί, και των δικηγόρων του.

Ο Σαρκοζί έγραψε ότι το κελί του έμοιαζε με «φθηνό ξενοδοχείο, εκτός από τη θωρακισμένη πόρτα και τα κάγκελα», με ένα σκληρό στρώμα, ένα μαξιλάρι που έμοιαζε με πλαστικό και ένα ντους που έβγαζε μόνο μια λεπτή ροή νερού. Περιέγραψε επίσης τον «εκκωφαντικό θόρυβο» της φυλακής, κυρίως τη νύχτα.

Ανοίγοντας το παράθυρο την πρώτη του μέρα πίσω στη φυλακή, άκουσε έναν συγκρατούμενο που «χτυπούσε αδιάκοπα τα κάγκελα του κελιού του με ένα μεταλλικό αντικείμενο».

«Η ατμόσφαιρα ήταν απειλητική. Καλώς ήρθες στην κόλαση!», σημειώνει στο βιβλίο του.

Ο Σαρκοζί είπε ότι αρνήθηκε τα γεύματα που σερβίρονταν σε μικρά πλαστικά δισκάκια μαζί με μια «μαλακή, υγρή μπαγκέτα» -η μυρωδιά τους, έγραψε, του προκαλούσε ναυτία. Αντ' αυτού, έτρωγε γαλακτοκομικά προϊόντα και μπάρες δημητριακών. Του επιτρεπόταν μία ώρα την ημέρα σε ένα μικρό γυμναστήριο, όπου χρησιμοποιούσε κυρίως έναν απλό διάδρομο.

Ο Σαρκοζί λέει ότι ενημερώθηκε για διάφορα βίαια περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή, την οποία χαρακτήρισε «εφιάλτη».

«Η πιο απάνθρωπη βία ήταν η καθημερινή πραγματικότητα αυτού του μέρους», έγραψε, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του σωφρονιστικού συστήματος να επανεντάξει τους ανθρώπους μετά την έκτιση της ποινής τους.

Ο Σαρκοζί, γνωστός για τη σκληρή ρητορική του σχετικά με την τιμωρία των εγκληματιών, γράφει ότι υποσχέθηκε στον εαυτό του «μετά την αποφυλάκισή μου, τα σχόλιά μου θα είναι πιο λεπτομερή από αυτά που είχα εκφράσει προηγουμένως για όλα αυτά τα θέματα».

Πολιτικές σκέψεις

Πέρα από την περιγραφή της ζωής στη φυλακή, ο Σαρκοζί χρησιμοποίησε το βιβλίο για να προσφέρει στρατηγικές πολιτικές συμβουλές στο συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικανών και αποκάλυψε ότι μίλησε τηλεφωνικά από τη φυλακή με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν, που κάποτε ήταν σφοδρή αντίπαλός του.

Ο Εθνικός Συναγερμός της Λε Πεν «δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία», έγραψε. «Δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες όσον αφορά την οικονομική πολιτική, δεν μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία... και σημειώνω ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποια προβληματικά πρόσωπα ανάμεσά τους. Αλλά εκπροσωπούν τόσους πολλούς Γάλλους, σέβονται τα αποτελέσματα των εκλογών και συμμετέχουν στη λειτουργία της δημοκρατίας μας», σημειώνει.

Ο Σαρκοζί υποστήριξε ότι η ανασυγκρότηση του αποδυναμωμένου κόμματός του, των Ρεπουμπλικανών, «μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ευρύτερο δυνατό πνεύμα ενότητας».

Τα τελευταία χρόνια, το κόμμα των Ρεπουμπλικανών έχει απομακρυνθεί από τη θέση που διατηρούσαν τα κόμματα για δεκαετίες, ότι κάθε εκλογική στρατηγική πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό της ακροδεξιάς, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την απώλεια μιας περιφέρειας από κάποιον ανταγωνιστή.

Ωστόσο, ο πολιτικός αναλυτής Roland Cayrol είπε ότι τα σχόλια του Σαρκοζί ήρθαν σαν «κεραυνός εν αιθρία» στους κόλπους των συντηρητικών και ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν «μοιράζεται τις ίδιες αξίες» και «δεν είναι δυνατή καμία εκλογική συμμαχία» με την ακροδεξιά.

Ο πρώην πρόεδρος από το 2007 έως το 2012 έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική εδώ και χρόνια, αλλά η επιρροή του παραμένει ισχυρή, ειδικά στους συντηρητικούς κύκλους.

Τεντωμένες σχέσεις με τον Μακρόν

Ο Σαρκοζί αναφέρθηκε επίσης στην παλιά του φιλία με τον κεντρώο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων λίγες μέρες πριν ο Σαρκοζί εισέλθει στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον Σαρκοζί, ο Μακρόν εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια στη φυλακή La Santé και προσφέρθηκε να τον μεταφέρει σε άλλη φυλακή, κάτι που ο Σαρκοζί αρνήθηκε. Αντ' αυτού, δύο αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στο διπλανό κελί για να τον προστατεύουν όλο το 24ωρο.

Ο Σαρκοζί δήλωσε ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στον Μακρόν, αφού ο πρόεδρος δεν παρενέβη για να αποτρέψει την αφαίρεση του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, της υψηλότερης διάκρισης της Γαλλίας, τον Ιούνιο.

Τον περασμένο μήνα, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για την επανεκλογή του το 2012, ένα σημαντικό πλήγμα για την υστεροφημία του. Καταδικάστηκε σε ένα έτος φυλάκισης, το μισό του οποίου με αναστολή, το οποίο θα μπορεί πλέον να εκτίσει στο σπίτι του, υπό την παρακολούθηση ηλεκτρονικού βραχιολιού ή άλλων απαιτήσεων που θα καθορίσει ο δικαστής.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την απόφαση του εφετείου που είχε κρίνει τον Σαρκοζί ένοχο για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή με αντάλλαγμα πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονταν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.