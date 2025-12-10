Στη Γερμανία και την Ελβετία, σε κάποιες παραδοσιακές εκκλησίες και σπίτια ειδικά σε γερμανόφωνες περιοχές, η χρήση αληθινών κεριών στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (φυσικά έλατα) παραμένει ζωντανή παράδοση.
Πρόκειται για ένα έθιμο αιώνων που γεμίζει το χώρο φως και κατανυκτική ατμόσφαιρα.
Η παλιά αυτή πρακτική σήμερα γίνεται με πολλή προσοχή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.
Δείτε το βίντεο μέσα από εκκλησία, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Lighting real candles on a Christmas tree in church in Switzerland. 🕯️ 🔥 pic.twitter.com/MSzQtKEacG— Juanita Broaddrick (@atensnut) December 5, 2025
