Στη Γερμανία και την Ελβετία, σε κάποιες παραδοσιακές εκκλησίες και σπίτια ειδικά σε γερμανόφωνες περιοχές, η χρήση αληθινών κεριών στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (φυσικά έλατα) παραμένει ζωντανή παράδοση.

Πρόκειται για ένα έθιμο αιώνων που γεμίζει το χώρο φως και κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Η παλιά αυτή πρακτική σήμερα γίνεται με πολλή προσοχή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

Δείτε το βίντεο μέσα από εκκλησία, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Lighting real candles on a Christmas tree in church in Switzerland. 🕯️ 🔥 pic.twitter.com/MSzQtKEacG — Juanita Broaddrick (@atensnut) December 5, 2025

Πηγή: skai.gr

