Εντυπωσιακό άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου με αληθινά κεριά στην Ελβετία - Βίντεο

Πρόκειται για ένα έθιμο αιώνων που γεμίζει το χώρο φως και κατανυκτική ατμόσφαιρα -  Η παλιά αυτή πρακτική γίνεται με πολλή προσοχή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

δεντρο

Στη Γερμανία και την Ελβετία, σε κάποιες παραδοσιακές εκκλησίες και σπίτια ειδικά σε γερμανόφωνες περιοχές, η χρήση αληθινών κεριών στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (φυσικά έλατα) παραμένει ζωντανή παράδοση.

Πρόκειται για ένα έθιμο αιώνων που γεμίζει το χώρο φως και κατανυκτική ατμόσφαιρα. 

Η παλιά αυτή πρακτική σήμερα γίνεται με πολλή προσοχή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. 

Δείτε το βίντεο μέσα από εκκλησία, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

TAGS: Ελβετία Χριστούγεννα Χριστουγεννιάτικο δέντρο
