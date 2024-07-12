Ανατροπή: Ο Τραμπ στηρίζει… Μπάιντεν και επιτίθεται στον «εντελώς loser» Κλούνεϊ

Γεμάτη απρόοπτα και εκπλήξεις είναι η προεκλογική κούρσα των ΗΠΑ. Με ανάρτησή του στο προσωπικό του κοινωνικό μέσο (Truth Social), ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στη συζήτηση που «μαίνεται» στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για να αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν από τις εκλογές, και παίρνει το μέρος του, παρότι δεν διστάζει να τον ειρωνευτεί και πάλι για τη «γκάφα» του με τον Ζελένσκι που αποκάλεσε «Πούτιν».



Επιτίθεται δε, στον «εντελώς loser» Τζορτζ Κλούνεϊ που ζήτησε την απόσυρσή του και αυτόν που υποτίθεται ότι βρίσκεται πίσω του, κατονομάζοντας τον Μπαράκ Ομπάμα.

«Να μην τον εκδιώξουν από την προεδρία (...) Αυτή πρέπει να είναι δική του απόφαση, και μόνο δική του. Καλή τύχη Τζο!» καταλήγει ο τέως πρόεδρος στην ανάρτησή του.



«Με κατηγορούν για όλα τα προβλήματα του ανέντιμου Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένης της πολύ κακής του απόδοσης στο ντιμπέιτ. Κάποιοι λένε ότι δεν τον σεβόμουν και απλά «πνίγηκε». Στην πραγματικότητα, προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο καλός, δεδομένου ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που κατέστρεψε συστηματικά τη χώρα μας και ο άνθρωπος που έχει ΟΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙ το Υπουργείο Δικαιοσύνης του, κάνοντας ό,τι ήταν δυνατόν για να βάλει τον πολιτικό του αντίπαλο, εμένα, στη φυλακή. Γιατί να είμαι «καλός» μαζί του; Είπε ότι «μόλις είχε μια κακή νύχτα» και ελπίζω, για το καλό της χώρας, να έχει δίκιο. Αλλά η απόδοσή του από εκείνη την πολύ περιπετειώδη βραδιά του ντιμπέιτ δεν ήταν ακριβώς εντυπωσιακή. Χθες, πριν από τη συνέντευξη Τύπου του, έκανε μια ασυγχώρητη γκάφα, παρουσιάζοντας τον Πρόεδρο Ζελένσκι ως Πρόεδρο Πούτιν. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να επιτρέψει σε εντελώς αποτυχημένους (losers) όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, (ο οποίος βρίσκεται) υπό την πλήρη αιγίδα και έλεγχο του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα, να τον εκδιώξουν από την προεδρία. Αυτή πρέπει να είναι δική του απόφαση, και μόνο δική του. Καλή τύχη Τζο!»

Πηγή: skai.gr

