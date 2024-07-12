Οι δυτικοί ηγέτες συσπειρώθηκαν «υψώνοντας» φράγμα υποστήριξης για τον Τζο Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που .αυξάνονται οι εκκλήσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα αυτόν τον Νοέμβριο.

Ωστόοσ, οι προσπάθειές του να μειώσει τους φόβους για την υποψηφιότητά του για επανεκλογή αμαυρώθηκαν από δύο σοβαρές γκάφες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξήχθη στην Ουάσινγκτον.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε ότι ο Μπάιντεν ήταν «υπεύθυνος» και «σαφής στα θέματα που γνωρίζει καλά», ενώ ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι βρίσκεται «σε καλή κατάσταση».

Η μία γκάφα μετά την άλλη

Ωστόσο, η πρώτη γκάφα του Μπάιντεν, στην οποία προσφώνησε τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως Πρόεδρο Πούτιν, έγινε αντικείμενο έντονης κριτικής από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, που χαρακτήρισαν το γεγονός γελοίο.

Και αργότερα σε συνέντευξη Τύπου, που είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μπάιντεν χωρίς προσχεδιασμένο κείμενο μετά το debate, μπέρδεψε την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και την είπε Αντιπρόεδρο Τράμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί μετά την καταστροφική του εμφάνιση πριν από δύο εβδομάδες στο debate με τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του στις επερχόμενες εκλογές, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δυτικοί ηγέτες στηρίζουν τον Μπάιντεν

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, άλλοι ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ υπερασπίστηκαν τον Μπάιντεν και την ικανότητά του να ηγείται.

Ο Μακρόν, μιλώντας μετά το δείπνο της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο, είπε ότι είχε μια μακρά συζήτηση με τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια του γεύματος και έκανε έκκληση για κατανόηση των ελαττωμάτων του.

«Τον είδα όπως πάντα, είδα έναν πρόεδρο που είναι επικεφαλής, ξεκάθαρος στα θέματα που γνωρίζει καλά», είπε.

«Όλοι κάνουμε σαρδάμ μερικές φορές, έχει συμβεί και σε εμένα, ποιος ξέρει μπορεί να μου συμβεί και αύριο».

«Θα σας ζητούσα να δείξετε την ίδια επιείκεια που είθισται να δείχνουν άνθρωποι που νοιάζονται για κάποιον».

Για τις γκάφες τοποθετήθηκε και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

«Η γλώσσα μπερδεύεται ενίοτε και αν παρακολουθείς τον καθένα προσεκτικά θα βρεις ότι όλοι έχουν κάνει σίγουρα αρκετά λάθη», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, σερ Κιρ Στάρμερ, δήλωσε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πετύχει πολλά και μπορεί να είναι περήφανος για τον εαυτό του, ενώ πρόσθεσε ότι του φάνηκε ιδιαίτερα λεπτομερής.

Την Παρασκευή δήλωσε: «Περάσαμε δύο ημέρες σε αυτή τη σύνοδο και καταλήξαμε σε πολύ καλό αποτέλεσμα... Νομίζω ότι πρέπει να του δοθούν εύσημα γι' αυτό».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρυντώ είπε ότι ήταν προνόμιο και χαρά του να συνεργαστεί με τον Μπάιντεν.

«Το βάθος της εμπειρίας [του Μπάιντεν], η στοχαστικότητα του, η σταθερότητά του στα μεγαλύτερα ζητήματα και στις προκλήσεις της εποχής μας, αξίζουν εύσημα και βοηθούν το έργο που κάνουμε όλοι μαζί», είπε, σύμφωνα με το CBC.

Ο Πολωνός πρόεδρος Andrzej Duda, που θεωρείται στενός φίλος του πρώην προέδρου Τραμπ, δήλωσε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο: «Μίλησα με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα είναι εντάξει».

Εν τω μεταξύ, ο Φιλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ συνδύασε την υπεράσπιση του για τον Μπάιντεν εκφράζοντας παράλληλα φόβους για την ατμόσφαιρα στις αμερικανικές εκλογές.

«Δεν ανησυχώ καθόλου για την ικανότητα του σημερινού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να ηγηθεί της χώρας του και να ηγηθεί του αγώνα μας για την Ουκρανία και να ηγηθεί του ΝΑΤΟ», είπε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το μόνο πράγμα για το οποίο ανησυχώ είναι ότι το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι πολύ τοξικό, είναι πολύ πολωμένο και αυτό δεν αφήνει αρκετό χώρο για μια πολιτισμένη και εποικοδομητική συζήτηση».

Ο Όρμπαν «σφυρίζει αδιάφορα»

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ διατεθειμένοι να υπερασπιστούν τον Μπάιντεν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν φέρεται να μην έκανε σχεδόν κανένα σχόλιο στα ΜΜΕ στην Ουάσιγκτον.

Αντίθετα, έφυγε αμέσως μετά το τέλος της συνόδου κορυφής για το Μαρ-α-Λάγκο, την κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα, όπου οι δύο άνδρες μίλησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Συζητήσαμε τρόπους για να κάνουμε ειρήνη», είπε ο κ. Όρμπαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα καλά νέα της ημέρας: Ο Τράμπ θα λύσει το πρόβλημα!»

Η αντίδραση της Μόσχας: Εφημερίδα συγκρίνει τον Μπάιντεν με μαϊμού

Τη στιγμή που οι ηγέτες των συμμαχικών χωρών δεν ήταν διατεθειμένοι να επικρίνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις αδυναμίες του, η Μόσχα ήταν επίσης συγκρατημένη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι γκάφες ήταν ξεκάθαρα απλώς μερικά σαρδάμ και προσέθεσε ότι «δεν είναι δική μας υπόθεση, ένα εσωτερικό ζήτημα των ΗΠΑ».

Η επίσημη τηλεόραση, Rossiya έδειξε την γκάφα του Μπάιντεν με τον Ζελένσκι, ως πρώτο θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 μ.μ., λέγοντας ότι «οι υποτελείς της Αμερικής προσποιήθηκαν ότι δεν πρόσεξαν τίποτα».

Το NTV ανέφερε ότι ο Μπάιντεν δεν είχε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά σε ένα φιάσκο και ότι «η τελευταία του γκάφα αξίζει Όσκαρ».

Τέλος, δημοφιλής καθημερινή εφημερίδα Moskovsky Komsomolets δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Γηραιοί ηγέτες», συγκρίνοντας τον Τζο Μπάιντεν με τους ηλικιωμένους κομμουνιστές ηγέτες της ΕΣΣΔ.

Κλείνει με το εξής ερώτημα: «Τι είναι πιο επικίνδυνο, μια μαϊμού που κρατά μια χειροβομβίδα ή ένα χέρι που τρέμει δίπλα στο πυρηνικό κουμπί;»

Πηγή: BBC

