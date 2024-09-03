Αναστέλλεται η επιχείρηση ρυμούλκησης του δεξαμενόπλοιου Sounion

Αναστέλλεται η επιχείρηση ρυμούλκησης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Sounion, που βρίσκεται 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντέιντα Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς δεν ήταν ασφαλής για να συνεχιστεί ανακοίνωσε η ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανάρτησή της ενώ επισημαίνει ότι πλέον αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.

«Οι ιδιωτικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την επιχείρηση διάσωσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της επιχείρησης ρυμούλκησης και ότι δεν ήταν ασφαλές να προχωρήσει. Εναλλακτικές λύσεις διερευνώνται πλέον από τις ιδιωτικές εταιρείες», αναφέρει συγκεκριμένα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η EUNAVFOR ASPIDES παραμένει επικεντρωμένη στην αρχική της εντολή, ενεργώντας ως αξιόπιστος πάροχος της θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ, με στόχο να συμβάλει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων στην περιοχή δραστηριότητάς της».

Since September 1st, 2024, EUNAVFOR ASPIDES assets have been engaged in protecting the tugs involved in the MV SOUNION salvage operation, aiming to facilitate the prevention of an unprecedented environmental disaster in the region.



The private companies responsible for the… pic.twitter.com/WB9srXYJA8 — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 3, 2024

Η επιχείρηση διάσωσης του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στις φλόγες αφότου δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα τον περασμένο μήνα, επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα όπως, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η ναυτική αποστολή Ασπίδες.

H ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίησε πως «θα εγγυηθεί την προστασία των ρυμουλκών που θα αναλάβουν την επιχείρηση διάσωσης» και «θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Sounion, υπό ελληνική σημαία, με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του, χτυπήθηκε επανειλημμένα την 21η Αυγούστου ανοικτά του λιμένα Χοντάιντα, τον οποίο ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones εφόρμησης και πυραύλους.

Το κίνημα ανταρτών έκανε γνωστό κατόπιν πως μέλη του τοποθέτησαν εκρηκτικές ύλες στο σκάφος και τις πυροδότησαν, προκαλώντας πυρκαγιές πάνω στη γέφυρα — προτού εντέλει δώσει «έγκριση» το σκάφος να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή.

