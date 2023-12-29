Συνολικά 21.507 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 55.915 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.
Σύμφωνα με το υπουργείο, 187 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
