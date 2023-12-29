Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνολικά 21.507 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στην Γάζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα, 187 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες

Γάζα

Συνολικά 21.507 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 55.915 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 187 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Νεκροί Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark