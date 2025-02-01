Στη Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, ορισμένοι κάτοικοι λένε ότι η βία που τροφοδοτείται από τα ναρκωτικά έχει γίνει τόσο άσχημη που θα καλωσόριζαν την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να κυνηγήσει ο στρατός των ΗΠΑ τα καρτέλ.

Ο Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο κάποιας μορφής στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ εναντίον των καρτέλ και κάλεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τα χαρακτηρίσει ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Όπως αναφέρει το Reuters, η Πρόεδρος του Μεξικού Claudia Sheinbaum δήλωσε ότι το Μεξικό βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα αναλάβει στρατιωτική δράση, η οποία θα θεωρηθεί ως παραβίαση της κυριαρχίας από πολλούς Μεξικανούς.

Αλλά στη Σιναλόα, όπου ένας πόλεμος μεταξύ των καρτέλ έχει αφήσει εκατοντάδες νεκρούς τους τελευταίους μήνες, ορισμένοι κάτοικοι έχουν βαρεθεί τόσο πολύ τη βία που λένε ότι είναι ανοιχτοί στην ιδέα του Τραμπ.

«Ο κόσμος βγαίνει για να διαδηλώσει, δύο φορές την τελευταία εβδομάδα, γιατί τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο», είπε ο Απολινάρ Γκαρσία, ένας από τους διαδηλωτές σε πορεία στο Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, την Κυριακή. Οι διαδηλωτές φορώντας λευκά πουκάμισα ανέμιζαν ταμπέλες, φώναζαν «Θέλουμε ειρήνη» και έκαψαν ομοιώματα τοπικών πολιτικών.

Ο Γκαρσία είπε ότι η κυβέρνηση του Μεξικού θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον Τραμπ για τρόπους συνεργασίας και τερματισμού της βίας.

Η Ιράμα Γκαρσία, επίσης διαμαρτυρόμενη, είπε ότι θα καλωσόριζε τη βοήθεια των ΗΠΑ, της Ευρώπης ή οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού που θα μπορούσε να σταματήσει την αιματοχυσία.

«Χρειαζόμαστε κάποιον να μας στηρίξει και να λύσει την κατάσταση», είπε.

Μια στρατιωτική αυτοκινητοπομπή περιπολεί στους δρόμους του Culiacan, στην πολιτεία Sinaloa. Οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τον Ovidio Guzmán, έναν υποτιθέμενο διακινητή ναρκωτικών που καταζητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έναν από τους γιους του πρώην αφεντικού του καρτέλ Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, σε μια επιχείρηση που πυροδότησε πυρομαχίες και οδοφράγματα σε όλη την πρωτεύουσα του δυτικού κράτους

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες στη Σιναλόα σε προσπάθειες να κατευνάσει τη βία. Ακολούθησαν συλλήψεις υψηλού προφίλ και μεγάλες κατασχέσεις ναρκωτικών, αλλά η αντιμετώπιση των βαριά οπλισμένων καρτέλ ενέχει τον κίνδυνο ανάφλεξης της βίας, όπως συνέβη στο παρελθόν.

«Προς τους κατοίκους της Σιναλόα: να ξέρετε ότι εργαζόμαστε για αυτό κάθε μέρα», δήλωσε ο Sheinbaum νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

