Οι δυνάμεις των ανταρτών έχουν εισέλθει σε τμήματα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, του Χαλεπίου, σύμφωνα με μια ομάδα παρακολούθησης, όπως μεταδίδει το BBC. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εδώ και χρόνια.

Η οργάνωση που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι μαχητές πυροδότησαν δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα πριν προχωρήσουν σε γειτονιές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένα κατεστραμμένο άρμα του συριακού στρατού στο χωριό Anjara, στα δυτικά προάστια του Χαλεπίου, Συρία

#Syria: a couple of recon units have broken through the western gates of #Aleppo and now entire rebel army are rushing to the city to move in. pic.twitter.com/rxfMPhWezx — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

#Syria: rebel forces out in the streets of the city of #Aleppo. pic.twitter.com/UE2bk4tr4o — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

It has happened!



Syrian rebels have reached the entrance to the city of #Aleppo. The entire western countryside is now under their control.#Syria. pic.twitter.com/8Aqb6LiWSq — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

Σύμφωνα με το CNN, Σύριοι ένοπλοι αντάρτες ισχυρίζονται ότι έχουν εισέλθει στο Χαλέπι και είναι η πρώτη φορά που οι αντάρτες εισέρχονται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας από τότε που οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη το 2016.

Οι δυνάμεις των ανταρτών εξαπέλυσαν μια αιφνιδιαστική επίθεση αυτή την εβδομάδα, καταλαμβάνοντας έναν αριθμό χωριών και αναζωπυρώνοντας τη σύγκρουση που ήταν σε μεγάλο βαθμό «σταθερή» για χρόνια.

Οι μαχητές της συριακής αντιπολίτευσης κατεβαίνουν από ένα φορτηγό καθώς εισέρχονται στο χωριό Anjara, δυτικά προάστια του Χαλεπίου

«Οι δυνάμεις μας έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην πόλη του Χαλεπίου», ανέφερε δήλωση από τον νεοσύστατο συνασπισμό ανταρτών, τη Στρατιωτική Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό και επικοινώνησε με τη συριακή κυβέρνηση για σχόλια.

Ο συριακός στρατός είπε ότι αντιμετωπίζει μια «μεγάλη επίθεση» που εξαπέλυσαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» οπλισμένες με βαρύ οπλισμό και drones.

Η αντάρτικη «Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων», δήλωσε νωρίτερα ότι κατέλαβε τον έλεγχο του Κέντρου Στρατιωτικής Επιστημονικής Έρευνας της Συρίας στα περίχωρα της πόλης του Χαλεπίου μετά από «έντονες συγκρούσεις με τις δυνάμεις του καθεστώτος και τις ιρανικές πολιτοφυλακές».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μια οβίδα πυροβολικού έπληξε τη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου του Χαλεπίου, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, το οποίο κατηγόρησε τις φατρίες της αντιπολίτευσης για την επίθεση. Ο εκπρόσωπος των ανταρτικών ομάδων Χασάν Αμπντουλγκάνι αντέκρουσε τις κατηγορίες των συριακών κυβερνητικών μέσων ως «αβάσιμα ψέματα».

Η επίθεση, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη, είναι η πρώτη μεγάλη «αναζωπύρωση» εδώ και χρόνια μεταξύ της συριακής αντιπολίτευσης και του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κυβερνά τη χώρα που έχει καταρρεύσει από τον πόλεμο από το 2000.

Ο επίσημος συριακός στρατός είπε ότι «ενισχύει όλες τις τοποθεσίες κατά μήκος των διαφόρων μετώπων μάχης» για να αποκρούσει την επίθεση των ανταρτών.

Ένας υπάλληλος του Πανεπιστημίου του Χαλεπίου, μιλώντας ανώνυμα για λόγους ασφαλείας, επιβεβαίωσε ότι βλήμα πυροβολικού έπληξε τον δεύτερο όροφο ενός κοιτώνα με φοιτητές. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN, δείχνει νεαρούς άνδρες να τρέχουν έξω από έναν κοιτώνα στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Χαλεπίου και να μεταφέρουν έναν τραυματία.

Την Πέμπτη, τουλάχιστον 15 άμαχοι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες στο Χαλέπι και την επαρχία Ιντλίμπ, σύμφωνα με τους White Helmets, μια εθελοντική ομάδα διάσωσης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας ταξίαρχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Κιουμάρς Πουρχασεμί σκοτώθηκε επίσης στην πόλη.

Σε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Σύρο ομόλογό του για να συζητήσουν την κλιμάκωση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Abbas Araghchi κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για «επανενεργοποίηση» των ανταρτών και «τόνισε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη» του Ιράν στη συριακή κυβέρνηση και τον στρατό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κάλεσε τις συριακές αρχές «να αποκαταστήσουν γρήγορα την τάξη σε αυτήν την περιοχή και να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη». Τόσο το Ιράν όσο και η Ρωσία είναι βασικοί σύμμαχοι στη Συρία.

Ο εμφύλιος πόλεμος της Συρίας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης του 2011 καθώς το καθεστώς κατέστειλε μια εξέγερση υπέρ της δημοκρατίας εναντίον του Άσαντ. Η χώρα βυθίστηκε σε έναν εμφύλιο πόλεμο πλήρους κλίμακας καθώς σχηματίστηκε μια δύναμη ανταρτών, γνωστή ως Ελεύθερος Συριακός Στρατός, για να πολεμήσει τα κυβερνητικά στρατεύματα.

Η σύγκρουση διογκώθηκε καθώς άλλοι περιφερειακοί παράγοντες και παγκόσμιες δυνάμεις –από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Ρωσία– συσσωρεύτηκαν, κλιμακώνοντας τον εμφύλιο πόλεμο σε αυτό που ορισμένοι παρατηρητές περιέγραψαν ως «πόλεμο αντιπροσώπων».

Το ISIS μπόρεσε επίσης να αποκτήσει έδαφος στη χώρα πριν υποστεί σημαντικά πλήγματα.

Από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2020, η σύγκρουση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αδρανής, με συγκρούσεις χαμηλού επιπέδου μεταξύ των ανταρτών και του καθεστώτος του Άσαντ. Περισσότεροι από 300.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε περισσότερο από μια δεκαετία πολέμου, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλη την περιοχή.

