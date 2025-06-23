Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη σημερινή πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην πόλη Ασντόντ του Ισραήλ έρχεται στη δημοσιότητα. Ο πύραυλος έπεσε δίπλα σε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο νότιο Ισραήλ προκαλώντας μικρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε κοντινές πόλεις, σύμφωνα με την Ισραηλινή Ηλεκτρική Εταιρεία.

Διαβάστε όλες τις σημερινές εξελίξεις από τη σύγκρουση Ισραήλ- Ιράν ΕΔΩ

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο πύραυλος πέφτει λίγο πιο δίπλα από τον κεντρικό δρόμο δημιουργώντας ωστόσο μόνο μικροζημιές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τους IDF, 6 με 7 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε διάστημα 40 λεπτών, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 15.

Από την πτώση του πυραύλου δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

