«Αν το κλείσιμο του Ορμούζ συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μία μείζονα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ.

Ο Λεμέρ, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του Ορμούζ. Κατά τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας το ευκταίο είναι να υπάρξει μία διπλωματική λύση εντός των ερχόμενων εβδομάδων ούτως ώστε η κρίση να αποκλιμακωθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, όπως ανέφερε, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων θα συνεχιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.