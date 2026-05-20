Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ενημερώσει αυτή την εβδομάδα τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι θα μειώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν οι ΗΠΑ για τη στήριξη των ευρωπαϊκών κρατών - μελών σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, μεταδίδει το Reuters.

Στο πλαίσιο ενός σχήματος γνωστού ως «Μοντέλο Δυνάμεων του ΝΑΤΟ» (NATO Force Model), οι χώρες της Συμμαχίας ορίζουν ένα σύνολο διαθέσιμων δυνάμεων που μπορούν να κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης ή άλλης σοβαρής κρίσης, όπως μια στρατιωτική επίθεση εναντίον μέλους του ΝΑΤΟ.

Αν και η ακριβής σύνθεση αυτών των πολεμικών δυνάμεων αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό, το Πεντάγωνο αποφάσισε να περιορίσει σημαντικά τη δέσμευσή του, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να εκφραστούν ελεύθερα για τα σχέδια αυτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου τους. Το μήνυμα προς τους συμμάχους αυτή την εβδομάδα αποτελεί μια χειροπιαστή ένδειξη ότι η συγκεκριμένη πολιτική αρχίζει να εφαρμόζεται στην πράξη.

Αρκετές λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, όπως το πόσο γρήγορα σχεδιάζει το Πεντάγωνο να μεταφέρει τις ευθύνες διαχείρισης κρίσεων στους Ευρωπαίους συμμάχους. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο σκοπεύει να ανακοινώσει την πρόθεσή του για μείωση της συνδρομής του την Παρασκευή, κατά τη συνάντηση των επικεφαλής αμυντικής πολιτικής στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι (Elbridge Colby), έχει δηλώσει δημοσίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για την προστασία των μελών του ΝΑΤΟ, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλάβουν τα ηνία όσον αφορά τις συμβατικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να εκπροσωπηθούν από τον Άλεξ Βέλες-Γκριν (Alex Velez-Green), στενό συνεργάτη του Κόλμπι, σύμφωνα με τις πηγές. Η προσαρμογή του Μοντέλου Δυνάμεων του ΝΑΤΟ έχει αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα της ομάδας του Κόλμπι ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία τον Ιούλιο, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ παρέπεμψε τα αιτήματα για σχολιασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Υπό πίεση η συμμαχία

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ δέχεται πρωτοφανείς πιέσεις, με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να εκφράζουν φόβους ακόμη και για πλήρη αποχώρηση της Ουάσινγκτον. Μια σημαντική αναπροσαρμογή των δυνάμεων που θα διέθεταν οι ΗΠΑ σε περίοδο πολέμου αναμένεται απλώς να εντείνει αυτές τις ανησυχίες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για την απομάκρυνση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η απόφαση να ακυρωθεί η ανάπτυξη μιας ταξιαρχίας του Στρατού Ξηράς στην Πολωνία - μια ξαφνική κίνηση που επικρίθηκε έντονα από Αμερικανούς νομοθέτες.

Μία από τις πηγές, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, ανέφεραν ότι στελέχη του Κογκρέσου ήταν ενήμερα και προβληματισμένα για τα σχέδια του Πενταγώνου να περιορίσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του Μοντέλου Δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ανώτατος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συνεχίζει να πιστεύει πως υπάρχει η αμοιβαία αντίληψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σπεύσουν να βοηθήσουν την Ευρώπη σε περίπτωση που βρεθεί σε κίνδυνο.

Ο Τραμπ και πολλοί από τους συνεργάτες του έχουν επικρίνει δριμύτατα τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν δαπανούν αρκετά χρήματα για τους στρατούς τους και βασίζονται στις ΗΠΑ για τη συμβατική τους άμυνα.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ακόμη δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Η φιλοδοξία του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας, έχει πυροδοτήσει περαιτέρω τις διατλαντικές εντάσεις. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η συνεχιζόμενη κόντρα του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συνήθως αντιτείνουν ότι ενισχύουν με ταχείς ρυθμούς τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.

Πηγή: skai.gr

