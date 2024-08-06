Ο έλεγχος της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να επιστραφεί στις νόμιμες παλαιστινιακές αρχές και τα σχέδια του Ισραήλ να τον διατηρήσει προσωρινά είναι απαράδεκτα, τόνισε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA και μεταδόθηκε σήμερα.

«Η Γάζα πρέπει να κυβερνηθεί υπό την αιγίδα της ΟΑΠ (της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης) και τη νόμιμη παλαιστινιακή κυβέρνηση. Αντιτασσόμαστε σθεναρά στα ισραηλινά σχέδια για προσωρινές λύσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Αμπάς είπε στο RIA, ενόψει της επίσκεψής του στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, πως θα συζητήσει με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και θα επιδιώξει συντονισμό των θέσεων.

«Βασικός στόχος της επίσκεψής μας είναι να γίνουν διαβουλεύσεις και να ανταλλαχθούν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην παλαιστινιακή και στη διεθνή σκηνή, να υπάρξει συντονισμός θέσεων και να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις σε όλα τα πεδία», είπε ο κ. Αμπάς.

Χθες, ο Μαχμούντ Άμπας δήλωσε ότι η δολοφονία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη έγινε με σκοπό να παραταθεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και περιπλέκει τις συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής μετά την επίσκεψή του στη Ρωσία - από τη Δευτέρα 12η ως την Τετάρτη 14η Αυγούστου, σύμφωνα με διπλωματική πηγή του πρακτορείου - αναμένεται να βρίσκεται στην Τουρκία από την Τετάρτη 14η ως και την Πέμπτη 15η Αυγούστου.

Η Ρωσία, που έχει στενές σχέσεις τόσο με το Ιράν, όσο και με άραβες ηγέτες, ανάμεσά τους τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καταδίκασε τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη Τετάρτη στην Τεχεράνη και παρότρυνε όλα τα μέρη να αποφύγουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

Ταυτόχρονα, η Μόσχα δεν χάνει ευκαιρία να επικρίνει τη Δύση, ειδικά τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως αψηφά την ανάγκη να ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967.

Χθες Δευτέρα ο Σεργκέι Σαϊγκού, ο πρώην υπουργός Άμυνας, πλέον γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο τελευταίος δήλωσε αποφασισμένος να ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση με τη Ρωσία, «στρατηγικό σύμμαχο» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

