Κοκαΐνη αξίας 1 εκατ. δολαρίων ξεβράστηκε σε ακτή της Φλόριντα στη διάρκεια καταιγίδας

Κοκαΐνη αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ξεβράστηκε σε ακτή των εξωτικών νησιών Φλόριντα Κις, στο Μαϊάμι, στη διάρκεια της πρόσφατης καταιγίδας Debby.

Τα 25 πακέτα με τα 32 κιλά κοκαΐνης βρέθηκαν από έναν «καλό Σαμαρείτη», όπως είπε η τοπική αστυνομία, που δέχθηκε τηλεφώνημα από τον άνθρωπο που εντόπισε τα ναρκωτικά.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία που βρέθηκαν τα πακέτα, αλλά ανέβασε φωτογραφίες στα social media.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V — Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) August 5, 2024

Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη μέσα σε σακούλα σκουπιδιών ανάμεσα σε φύκια, φύλλα και άλλα συντρίμμια.

Η καταιγίδα Debby έφτασε στις ΗΠΑ ως τυφώνας κατηγορίας 1 το πρωί της Δευτέρας, με ανέμους να ξεπερνούν τα 80 μίλια την ώρα.

Έκτοτε έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα, και φαίνεται ότι θα φέρει βροχή και πλημμύρες καθώς κατευθύνεται προς την Τζόρτζια, τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα.

Τα ναρκωτικά ξεβράζονται συχνά στις παραλίες της νότιας Φλόριντα και στις γύρω περιοχές, καθώς οι λαθρέμποροι διακινούν τις ουσίες από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ.

