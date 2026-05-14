Αμπάς: Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστεί αν δεν επιλυθεί το παλαιστινιακό 

Μόλις επιλυθεί το παλαιστινιακό ζήτημα, θα επιλυθούν και όλα τα άλλα περιφερειακά ζητήματα, δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς κατά την έναρξη του 8ου Συνεδρίου της Φατάχ στη Ραμάλα την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη για ενότητα μεταξύ των παλαιστινιακών φατριών, επαναλαμβάνοντας ότι η αναγνώριση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) ως μοναδικού νόμιμου εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού αποτελεί τη βάση για αυτό.

Τόνισε επίσης τη σημασία της Γάζας για το παλαιστινιακό κράτος και καταδίκασε τις παραβιάσεις του ισραηλινού στρατού και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το κυρίαρχο κόμμα της Παλαιστινιακής Αρχής, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε συνεχή διαμάχη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, η οποία έχει επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή.

Το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τις καθημερινές επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου, τις οποίες καταδίκασε ο Αμπάς, ενώ ο Παλαιστίνιος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του προς τα κράτη του Κόλπου που έχουν δεχτεί επιθέσεις από το Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.