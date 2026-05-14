Η Φάταχ, το κίνημα του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, πρόκειται να εκλέξει νέα κεντρική επιτροπή στο γενικό συνέδριό της που θα ξεκινήσει σήμερα και πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια.

Το κίνημα είναι αντιμέτωπο με τεράστιες προκλήσεις μετά τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τα πλήγματα που έχει υποστεί η νομιμότητά του, σύμφωνα με αναλυτές.

Αυτή η κεντρική επιτροπή αναμένεται να έχει αποφασιστικό ρόλο στη μετά Αμπάς εποχή, καθώς ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, 90 ετών πλέον, βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Η Φάταχ είναι η βασική συνιστώσα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), στην οποία συμμετέχουν οι περισσότερες παλαιστινιακές οργανώσεις με εξαίρεση τις ισλαμιστικές Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες η δημοτικότητα και η επιρροή της Φάταχ έχουν μειωθεί λόγω εσωτερικών διχασμών, αντιπαλότητας με τη Χαμάς και αυξανόμενης απογοήτευσης για την αδιέξοδη ισραηλινοπαλαιστινιακή ειρηνευτική διαδικασία.

Το κόμμα αντιμετωπίζει «τις πιο σοβαρές προκλήσεις του αγώνα του», δήλωσε ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής της Φάταχ.

«Απουσία συναίνεσης»

Ο Ρατζούμπ πρόσθεσε ότι ελπίζει το γενικό συνέδριο να συμβάλλει «στην εγγύηση και την προστασία της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους στη διεθνή σκηνή και στη διατήρηση της ΟΑΠ ως μοναδικής νόμιμης εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού».

Ωστόσο η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτος κυρίαρχου και ανεξάρτητου στη Δυτική Όχθη. Και επί του πεδίου καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου αυτό να μην είναι εφικτό επεκτείνοντας τους εβραϊκούς οικισμούς στο κατεχόμενο έδαφος, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Χάνι αλ Μάσρι, διευθυντής του Παλαιστινιακού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών και Στρατηγικών Μελετών (Masarat), δήλωσε στο AFP ότι η Φάταχ δεν κυριαρχεί πλέον στην Παλαιστινιακή Αρχή ή στην ΟΑΠ αλλά τις χρησιμοποιεί ως εργαλεία για να διατηρήσει τη νομιμότητά της.

Αυτή η νομιμότητα «διαβρώνεται ελλείψει ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου, εκλογών και εθνικής συναίνεσης», εκτίμησε ο ίδιος.

Ωστόσο η διεξαγωγή του συνεδρίου αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την «τακτοποίηση του παλαιστινιακού οίκου, προκειμένου να προκύψει ένας εταίρος για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», πρόσθεσε.

Το συνέδριο θα διαρκέσει τρεις ημέρες και σε αυτό θα πάρουν μέρος 2.580 μέλη, τα περισσότερα από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, αλλά και πολλές εκατοντάδες από τη Γάζα, το Κάιρο και τη Βηρυτό. Θα εκλέξουν 18 αντιπροσώπους για την κεντρική επιτροπή και 80 για το επαναστατικό συμβούλιο, το κοινοβούλιο του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

