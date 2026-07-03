Ξεκίνησε η πρώτη κλινική δοκιμή πιθανών θεραπειών για το στέλεχος του ιού Έμπολα που ευθύνεται για τη φονική επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό), ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γνωστοποίησε ότι ο πρώτος ασθενής εντάχθηκε ήδη στη μελέτη, η οποία διεξάγεται στη ΛΔ Κονγκό.

Η κλινική δοκιμή αφορά δύο υποψήφιες θεραπευτικές αγωγές για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια. Το συγκεκριμένο στέλεχος είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγική νόσο.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από τον ΠΟΥ και συντονίζεται από επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας της ΛΔ Κονγκό, του Ινστιτούτου Τροπικής Ιατρικής του Βελγίου και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ελπίδα για τον Έμπολα

«Η κλινική δοκιμή των δύο θεραπευτικών σχημάτων ξεκίνησε με την ένταξη του πρώτου ασθενούς. Παρότι ασθενείς αναρρώνουν ακόμη και χωρίς εγκεκριμένες θεραπείες, θα μπορούσαμε να σώσουμε πολύ περισσότερες ζωές εάν διαθέταμε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Η τρέχουσα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα εκδηλώθηκε τον Μάιο και έχει χαρακτηριστεί από τον ΠΟΥ ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό 1.406 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ακόμη 301 ύποπτα περιστατικά και 438 θάνατοι. Στην Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 20 κρούσματα με δύο θανάτους, ενώ την 1η Ιουλίου καταγράφηκε και ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Γαλλία.

Ο ιός Έμπολα προσβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα και ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Φυσικός ξενιστής του θεωρούνται κυρίως οι νυχτερίδες που τρέφονται με φρούτα, ενώ η μετάδοση στον άνθρωπο μπορεί να ξεκινήσει μέσω επαφής με μολυσμένα άγρια ζώα.

Οι ασθενείς γίνονται μεταδοτικοί μόνο μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, τα οποία εκδηλώνονται συνήθως μέσα σε δύο έως 21 ημέρες από τη μόλυνση. Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδιο πυρετό, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση και γενική αδιαθεσία, εικόνα που συχνά θυμίζει γρίπη ή ελονοσία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα εμβόλια κατά του Έμπολα πρέπει να αναπτύσσονται ξεχωριστά για κάθε είδος του ιού. Από τα έξι γνωστά είδη του ιού Έμπολα, μόνο τα τρία έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα επιδημίες στον άνθρωπο.



Πηγή: skai.gr

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