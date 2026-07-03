Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σχεδίαζε να μεταβεί τον περασμένο μήνα στις Βρυξέλλες για να προβεί σε μια «ανακοίνωση-βόμβα» κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.



Οι ΗΠΑ, σχεδίαζε να πει όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, προετοιμάζουν πρόσθετες περικοπές στις δυνάμεις τους στην Ευρώπη, οι οποίες θα υπερβούν την ακύρωσης ανάπτυξης μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία και την απόσυρση μιας ταξιαρχίας πεζικού από τη Ρουμανία, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται η εφημερίδα.



Ωστόσο, η πρόταση του Χέγκσεθ απορρίφθηκε όταν κοινοποιήθηκε στον Μάρκο Ρούμπιο – ΥΠΕΞ και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ - και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, ανέφεραν τα ίδια άτομα.



Αντίθετα, ο Χέγκσεθ είπε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αναθεώρηση της ανάπτυξής των δυνάμεών τους στην Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες.



Το περιστατικό υποδηλώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τον ρυθμό και το εύρος των πιθανών περικοπών στα επίπεδα των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Παρότι ο Τραμπ μιλάει για «τιμωρία των χωρών του ΝΑΤΟ που πιστεύει ότι δεν ξοδεύουν αρκετά για την άμυνά τους ή που δεν υποστήριξαν τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν», οι προτάσεις και οι έντονες ομιλίες του Χέγκσεθ έχουν αναστατώσει τους συμμάχους και τους νομοθέτες -συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κορυφαίων Ρεπουμπλικανών- που ανησυχούν ότι θα προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη συμμαχία και θα ενθαρρύνει τη Ρωσία.



Ο Σον Πάρνελ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε για το θέμα: «Ο υπουργός Χέγκσεθ διασφάλισε ότι το μήνυμά του ήταν ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και την ατζέντα του προέδρου και δεν ήθελε να παρεμποδίσει τον χώρο λήψης αποφάσεων του προέδρου».



Τα επίπεδα των αμερικανικών στρατευμάτων και οι συμμαχικές στρατιωτικές δαπάνες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Τραμπ με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας την επόμενη εβδομάδα.



Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ελπίζουν ότι η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα θα επιδείξει ενότητα με τις ΗΠΑ και υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας, αλλά φοβούνται ότι οι εντάσεις με τον Τραμπ θα μπορούσαν να επισκιάσουν τη σύνοδο κορυφής. Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τα σχέδια για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής τον επόμενο χρόνο στην Αλβανία, δήλωσαν αξιωματούχοι, μια εξέλιξη που αναφέρθηκε νωρίτερα από το Reuters.

Η αμυντική στρατηγική του Πενταγώνου που εκδόθηκε τον Ιανουάριο σηματοδότησε ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη, καθώς επικεντρώνονται περισσότερο στον δυτικό Ειρηνικό και στο Δυτικό Ημισφαίριο. Ο στόχος, ανέφερε η στρατηγική, είναι να δοθεί στα ευρωπαϊκά έθνη η κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου.



Τον Μάιο, ο Χέγκσεθ ακύρωσε ξαφνικά την εννιάμηνη εναλλαγή (rotation) μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία από το Φορτ Χουντ του Τέξας. Η απόφαση του Χέγκσεθ προκάλεσε έντονη κριτική από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς νομοθέτες και ανησύχησε τους Πολωνούς αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι δεν είχαν ερωτηθεί για την κίνηση αυτή.



Εξέπληξε επίσης τον Τραμπ, ο οποίος αργότερα τηλεφώνησε στον Χέγκσεθ για να ρωτήσει γιατί φέρεται τόσο άσχημα σε έναν πολύτιμο σύμμαχο, δήλωσαν τον Μάιο αξιωματούχοι στην Journal. Ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα έστελνε 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, αν και δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί επιπλέον στρατεύματα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.



Το σενάριο περαιτέρω περικοπών των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη εξακολουθεί να επικρέμαται. Ο Χέγκσεθ και ο επικεφαλής πολιτικός βοηθός του, Έλμπριτζ Κόλμπι, ήταν ιδιαίτερα δυναμικοί στην προσπάθεια συρρίκνωσης των αμερικανικών δυνάμεων που είναι τοποθετημένες στην Ευρώπη. Στα χρόνια που υπηρέτησε στο Πεντάγωνο, ο Κόλμπι έδινε προτεραιότητα στον περιορισμό των υποχρεώσεων των ΗΠΑ εκτός Ασίας, για να απελευθερώσει πόρους για την αντιμετώπιση του Πεκίνου.



Ο πόλεμος του Ιράν παρείχε στον Χέγκσεθ και τον Κόλμπι μια νέα ευκαιρία να επανεξετάσουν τις αναπτύξεις των στρατευμάτων. Ενώ η Βρετανία διέθεσε μια βάση για τα αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν το Ιράν, η Ισπανία αρνήθηκε να διαθέσει τις εγκαταστάσεις της για επιθέσεις στη χώρα. Αφότου ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για το Ιράν, ο Τραμπ συνέχισε τον Μάιο την κριτική του προς την Ευρώπη και απείλησε να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία.



Η πρόσφατη πίεση του Πενταγώνου για μείωση των στρατευμάτων έχει ανησυχήσει τόσο τους Ρεπουμπλικάνους όσο και τους Δημοκρατικούς νομοθέτες, οι οποίοι έχουν εισαγάγει διατάξεις στο προσχέδιο νομοθεσίας για τις στρατιωτικές δαπάνες που θα εμπόδιζαν το Υπουργείο Άμυνας να μειώσει τα επίπεδα των στρατευμάτων κάτω από 76.000 χωρίς αναθεώρηση του κινδύνου από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πιστοποίηση από τον Χέγκσεθ.

Αυτές οι ανησυχίες κλιμακώθηκαν τον περασμένο μήνα, όταν το γραφείο του Χέγκσεθ προγραμμάτισε τηλεφωνική κλήση με τους νομοθέτες ενόψει της συνάντησης του Ιουνίου με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ, δήλωσαν ορισμένοι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Αλλά όταν πραγματοποιήθηκε η κλήση, ο Χέγκσεθ είπε μόνο ότι σχεδίαζε μια αναθεώρηση.



Ο Χέγκσεθ, ανακοινώνοντας την αναθεώρηση, στόχευσε την Ευρώπη.



«Μην έχετε καμία αμφιβολία — αυτή θα είναι μια ουσιαστική αξιολόγηση» διεμήνυσε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εξαμηνιαίας συνόδου των αρχηγών άμυνας του ΝΑΤΟ. «Θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ κινείται γρήγορα και αμετάκλητα προς την κατεύθυνση όπου η Ευρώπη θα βγει μπροστά για να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη της δικής της άμυνας».

Πηγή: skai.gr

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