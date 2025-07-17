Τουρκικά F-35: Νέο μπλόκο από Αμερικανούς γερουσιαστές - Επιστολή σε Ρούμπιο

Με μια νέα επιστολή που ετοιμάζεται να σταλεί στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανοί νομοθέτες επισημαίνουν τους κινδύνους που εγείρει μια πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και ζητούν από την κυβέρνηση να παραμείνει αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη επιστολή, η οποία στην παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών, ανήκει στους βουλευτές Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκη, Ντίνα Τάιτους, και Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται στον απόηχο των αναφορών ότι η Τουρκία επιδιώκει την άρση των κυρώσεων CAATSA, αλλά και των δηλώσεων του προέδρου Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν ότι «έχουν ξεκινήσει συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά τους, οι νομοθέτες καλούν τους συναδέλφους τους να υπογράψουν την επιστολή προκειμένου να διατηρηθούν οι κυρώσεις CAATSA και να προστατευθούν τα αμερικανικά αμυντικά και μυστικά περιουσιακά στοιχεία από τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπεία.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή χαρακτηριστικά, «η άρση των κυρώσεων ή η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, χωρίς πρώτα να αποσύρει τους S-400 θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα των συστημάτων F-35, θα αποκάλυπτε στρατιωτικά μυστικά των ΗΠΑ στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, θα υπονόμευε την αμυντική μας βιομηχανική βάση και την εμπιστοσύνη των συμμάχων στην αγορά μελλοντικών αμερικανικών συστημάτων και θα διατάρασσε την ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση».

Υπό αυτό το πρίσμα, οι νομοθέτες σημειώνουν στην επιστολή ότι δεν πρόκειται για ένα «κομματικό ζήτημα», με δεδομένο ότι το Κογκρέσο έχει υποστηρίξει σταθερά τις κυρώσεις CAATSA και την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 σε πολλαπλές κυβερνήσεις και με διακομματική υποστήριξη.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το συστήματα S-400 και δεν έχει δείξει καμία προθυμία να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουν ότι θα ήταν λάθος να ανταμειφθεί μια τέτοια αντισυμμαχική συμπεριφορά.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση να τηρήσει το αμερικανικό δίκαιο, να διατηρήσει τις κυρώσεις CAATSA και να προστατεύσει τα αμερικανικά αμυντικά και μυστικά περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι οι σύμμαχοι και οι αντιπάλοι μας θα είναι υπόλογοι όταν οι πράξεις τους απειλούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Στήριξη από έναν Ευρύ Συνασπισμό Οργανώσεων

Την πρωτοβουλία για την αποστολή της συγκεκριμένης επιστολής στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στηρίζει ένας ευρύς συνασπισμός οργανώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC), Αμερικανοί Φίλοι του Κουρδιστάν, Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής (ANCA), Συντονισμένη Προσπάθεια των Ελλήνων, Οι Ενωμένοι Χριστιανοί για το Ισραήλ (CUFI Action Fund), το FDD Action, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), το Φόρουμ Μέσης Ανατολής (MEF) και η ΠΣΕΚΑ (Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.