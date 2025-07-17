Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση εισόδου στην επικράτειά της δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών.

«Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (Εθνικής Ασφάλειας) και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς (Οικονομικών), βασικοί εταίροι του συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα ("personae non gratae"), καθώς ενθαρρύνουν ακραία βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι δύο αξιωματούχοι τάσσονται υπέρ της επέκτασης εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη όπου και ενθαρρύνουν «την εθνοκάθαρση» όπως και στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλει η κεντρώα κυβέρνηση της Σλοβενίας.

«Πρόκειται για το πρώτο μέτρο αυτού του είδους στην ΕΕ, είμαστε κατά κάποιον τρόπο οι πρωτοπόροι», δήλωσε στον Τύπο η υπουργός Εξωτερικών Τάνια Φαγιόν, ακόμη κι αν άλλες χώρες εκτός της ηπείρου επέβαλαν πρόσφατα ταξιδιωτική απαγόρευση για τους δύο υπουργούς.

«Στέλνουμε επομένως σαφές μήνυμα στην ισραηλινή κυβέρνηση: η σφαγή αθώων πολιτών πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν τον Ιούνιο κυρώσεις σε βάρος των δυο υπουργών, που στο εξής υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση σε αυτές τις χώρες, μία θέση που καταδικάστηκε τότε από την Ουάσινγκτον.

Καθώς η διεθνής πίεση αυξάνεται στο Ισραήλ λόγω του πολέμου που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας, η Σλοβενία είναι πολύ ενεργή σε αυτό το θέμα.

Η χώρα αναγνώρισε πέρυσι το παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία και η πρόεδρός της Νατάσα Πιρτς Μουσάρ κατήγγειλε πρόσφατα το Ισραήλ για γενοκτονία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρότι σχεδόν 150 χώρες αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος, οι περισσότερες δυτικές χώρες δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό το βήμα.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία στην ισραηλινή πλευρά προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Τουλάχιστον 58.573 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στην εκστρατεία των ισραηλινών στρατιωτικών αντιποίνων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

