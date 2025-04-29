Γερμανία: Τον πυροβόλησαν αστυνομικοί επειδή ήταν μαύρος;

Ο θάνατος του 21χρονου Λόρεντς Α. στο Όλντενμπουργκ, εγείρει πολλά ερωτήματα για την αναλογικότητα της αστυνομικής βίας και για πιθανό δομικό ρατσισμό στην αστυνομία.

Περίπου οκτώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την περασμένη Παρασκευή στο Όλντενμπουργκ με αφορμή τον θάνατο του 21χρονου Λόρεντς Α., ο οποίος την Κυριακή του Πάσχα έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Οι διαδηλωτές κάθε χρώματος και κάθε ηλικίας τάχθηκαν κατά της αστυνομικής βίας, ζητώντας δικαιοσύνη και διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι διωκτικές αρχές έχουν παράσχει μέχρι στιγμής ελάχιστες πληροφορίες για το θάνατο του 21χρονου. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει ενημερώσει ότι τη μοιραία νύχτα δεν επετράπη στον Λόρεντς Α. να μπει σε κλαμπ στο κέντρο του Όλντενμπουργκ και ότι εκείνος επιτέθηκε στον πορτιέρη με σπρέι πιπεριού, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Οι εργαζόμενοι στο κλαμπ ισχυρίζονται ότι ο 21χρονος τους απείλησε με μαχαίρι. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, λίγο αργότερα ο Λόρεντς Α. φέρεται να απείλησε αστυνομικούς σε περιπολικό και να τους επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού. Αντιδρώντας, ένας από τους αστυνομικούς τον πυροβόλησε πισώπλατα με τρεις σφαίρες τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Υπάρχει ζήτημα ρατσιστικής βίας στην αστυνομία;

Ήταν δικαιολογημένη η ενέργεια του αστυνομικού; Κινδύνευσαν αστυνομικοί ή περαστικοί; Γιατί οι κάμερες σώματος των αστυνομικών δεν ήταν ενεργοποιημένες; Θα πυροβολούσαν οι αστυνομικοί αν ο Λόρεντς Α. ήταν λευκός; Μέχρι αυτή την ώρα η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, ανακοίνωσε η αρμόδια εισαγγελία. Γεγονός είναι ότι ο 21χρονος έφερε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο βρισκόταν στην τσέπη του παντελονιού του, όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Η πρωτοβουλία «Δικαιοσύνη για τον Λόρεντς», η οποία διοργάνωσε την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Όλντενμπουργκ, έγραψε: «Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί και να έχει συνέπειες. Ζητάμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στον ρατσισμό, ο οποίος είναι δομικός και στην αστυνομία. Η δολοφονία του Λόρεντς δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση».

Μέχρι στιγμής παραμένει αναπάντητο το ερώτημα σε ποιο βαθμό η ρατσιστική βία αποτελεί πρόβλημα στη γερμανική αστυνομία. Σύμφωνα με τον Τομπίας Ζίνγκελσταϊν, υπεύθυνο για την έκθεση «Βία στην υπηρεσία», οι έγχρωμοι που έχουν βιώσει παρόμοια αστυνομική βία έχουν συχνότερα την εντύπωση ότι έχουν υποστεί διακρίσεις σε παρόμοιες καταστάσεις απ' ό,τι οι λευκοί. Το φυλετικό προφίλ παίζει έναν επίσης όχι αμελητέο ρόλο για τη γερμανική αστυνομία. Όταν λόγω χρώματος σου κάνουν περισσότερους ελέγχους, είναι πιο πιθανό να βιώσεις βία. «Γι' αυτό πολλά δείχνουν ότι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι πιο πιθανό να γίνουν αποδέκτες βίας. Και αν εξετάσουμε τους θανάτους τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε μια κάποια υπερεκπροσώπηση» των θυμάτων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, δηλώνει ο Τομπίας Ζίνγκελσταϊν.

