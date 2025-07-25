Τράπερ από την Αλβανία, γνώριμος στις Αρχές: Το who is who του απατεώνα «λογιστή» που αποσπούσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Νέα στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για τον απατεώνα «λογιστή» ο οποίος αποσπούσε από ανυποψίαστα θύματα δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά και κοσμήματα, πατώντας σε υποτιθέμενα «λάθη» στις φορολογικές δηλώσεις τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, «κλειδί» για τους αστυνομικούς της Ασφάλειας στάθηκε το υλικό που είχαν από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και η χαρτογράφηση του δρομολογίου του 30χρονου.

Τα πλάνα από το σχετικό βίντεο ντοκουμέντο είναι από την Αλβανία, όπου ο απατεώνας φαίνεται να παραλαμβάνει το ποσό των 52.700 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 810.000 ευρώ από μια γυναίκα 71 ετών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μέσα από αυτό το υλικό να φτάσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Πρόκειται για τράπερ ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 2022 είχε απασχολήσει τις Αρχές έπειτα από καταγγελία ενός 16χρονου τότε κοριτσιού για βιασμό και είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται ότι η απάτη σημειώθηκε σε βάρος της 71χρονης γυναίκας από το Ψυχικό, όταν της τηλεφώνησε άγνωστο άτομο παριστάνοντας τον βοηθό λογιστή, λέγοντάς της ότι είχε γίνει κάποιο λάθος στη φορολογική της δήλωση και έπρεπε να δώσει κάποια χρήματα. Έπεισε τη γυναίκα, λοιπόν, η οποία απάντησε ότι έπρεπε να φύγει από το σπίτι στη Βουλιαγμένη όπου βρισκόταν και να πάει στο Ψυχικό, για να συγκεντρώσει χρυσαφικά με κοσμήματα.

Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο άντρας τής μιλούσε στο τηλέφωνο, για να μην μπορέσει να επικοινωνήσει με κάποιον συγγενή της.

Όσον αφορά τον 30χρονο, φέρεται να κατονόμασε έναν συνεργό του, λέγοντας ότι εκείνος ήταν αυτός που τον στρατολόγησε, ωστόσο για το άτομο το οποίο του υπέδειξε σε ποιο σπίτι να πάει και ποια γυναίκα θα έβρισκε, είπε πως δεν γνωρίζει τα στοιχεία του και ήρθε σε επαφή μαζί του μέσω Messenger.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.