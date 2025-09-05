«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα, μεγάλη, συναρπαστική ευκαιρία για τη χώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον CEO της OpenAI, Sam Altman, στο πλαίσιο εκδήλωσης του υπουργείου Παιδείας για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση, για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εισαγωγής εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός ανέπτυξε τους άξονες της στρατηγικής που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση, για την αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Ο πρώτος άξονας, όπως διευκρίνισε, αφορά «το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, για να βελτιώσουμε το ίδιο το έργο της διακυβέρνησης, ξεκινώντας από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν και βοηθώντας τους δημόσιους υπαλλήλους να γίνουν πιο παραγωγικοί».

«Ο δεύτερος τομέας», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «σχετίζεται με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς: την υγεία, όπου οι δυνατότητες είναι τεράστιες, και την εκπαίδευση, για την οποία μιλάμε σήμερα για μία πραγματικά πρωτοποριακή πρωτοβουλία, ώστε να εντάξουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία μας -είναι ήδη παρούσα- με τρόπο οργανωμένο και πειθαρχημένο».

Ο τρίτος άξονας που ανέπτυξε ο κ. Μητσοτάκης αφορά την οικοδόμηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. «Επενδύουμε σε υποδομές, έχουμε πρόσβαση σε σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έχουμε πείσει την Ευρώπη να διαθέσει κεφάλαια, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης και να επαναπατρίσουμε πολλούς Έλληνες επιστήμονες του χώρου. Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα ή να συνεργαστούν με ελληνικές επιχειρήσεις και καλλιεργούμε συστηματικά αυτό το οικοσύστημα», εξήγησε.

Καταλήγοντας στον τέταρτο άξονα της κυβερνητικής πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο πρωθυπουργός υπογράμμισε το προσωπικό του ενδιαφέρον τον ρόλο της Ελλάδας σε μία παγκόσμια συζήτηση για την ηθική της ΤΝ. «Η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος μας στη νέα συζήτηση γύρω από την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης; Μπορεί η Ελλάδα να γίνει το νέο κέντρο -η νέα Αθήνα ή οι νέοι Δελφοί- στον αναδυόμενο κόσμο της ΤΝ, φέρνοντας κοντά όχι μόνο τεχνολόγους, αλλά και κοινωνικούς επιστήμονες, ώστε να εξετάσουν τις μεγάλες προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη;», διερωτήθηκε.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την OpenAI και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων ΤΝ μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους δασκάλους μας να γίνουν πιο παραγωγικοί» και «το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους μαθητές, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν το ChatGPT ή άλλα εργαλεία», όμως, «το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία με τρόπο που να ενισχύει τη μάθηση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο» και «αυτό για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μίλησε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. «Αυτή τη στιγμή, οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά φροντιστήρια και ξοδεύουν αρκετά χρήματα για να έχουν αυτή τη βοήθεια. Η ιδέα να έχει ο μαθητής έναν προσωπικό ψηφιακό δάσκαλο που θα τον βοηθάει στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές, εντελώς δωρεάν και απόλυτα εξατομικευμένα, είναι συναρπαστική για μένα», εξήγησε.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις και τους κινδύνους που αναδύονται από την κακή χρήση των τεχνολογιών. «Για εμάς, η ψυχική υγεία των ανηλίκων είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι και για εσάς», είπε απευθυνόμενος στον CEO της OpenAI. «Αυτά είναι πραγματικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού που θα ονόμαζα ‘’έξυπνη ρύθμιση’’, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων», πρόσθεσε, αναλύοντας πώς σχεδιάστηκε και λειτουργεί η εφαρμογή Kids Wallet, το ψηφιακό εργαλείο κατά της διαδικτυακής βίας και του ψηφιακού εθισμού, που έχουν στη διάθεσή τους οι γονείς στην Ελλάδα.

«Πρέπει να συνεργαστούμε με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε απλώς με μία ρύθμιση. Αλλά πιστεύω πως γίνεται όλο και πιο ευρύτερα κατανοητό ότι υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί, όχι τόσο σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κυρίως τις πιο παραδοσιακές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Αναδύονται σαφώς θέματα ψυχικής υγείας και πρέπει να βάλουμε μια τάξη σε αυτόν τον χώρο. Περιμένουμε από τις εταιρείες τεχνολογίας να μας βοηθήσουν σε αυτή τη συζήτηση. Και ελπίζουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτό που αποκαλώ έξυπνη ρύθμιση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Sam Altman: Πολύ ενθαρρυντική η υιοθέτηση της ΤΝ στην Ελλάδα

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συνεργασία της OpenAI με την Ελληνική Κυβέρνηση, εξέφρασε ο CEO της εταιρίας Sam Altman. «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτή την ευκαιρία, με αυτή τη συνεργασία. Εκατομμύρια Έλληνες χρησιμοποιούν το ChatGPT, η χρήση του οποίου στη χώρα αυξήθηκε σχεδόν επτά φορές κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ ποσοστό κοντά στο 60% των χρηστών στην Ελλάδα είναι κάτω των 35 ετών. Άρα πρόκειται για μια πολύ ενθαρρυντική υιοθέτηση της ΤΝ στη χώρα, που δείχνει σπουδαία πράγματα για το μέλλον», σημείωσε.

Ο κ. Altman ανέφερε ότι για την εταιρία του ότι ο θετικός αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί πιο σημαντική παρατήρηση από αυτή της αναπόφευκτης προόδου. «Η τεχνολογία αυτή ήδη βοηθά ανθρώπους να μαθαίνουν μέσα από πιο εξατομικευμένα και διαδραστικά συστήματα, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, να δημιουργούν νέα πράγματα, να γίνονται πιο παραγωγικοί. Η θετική μεταμόρφωση της κοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε ανθρώπους και χώρες που αγκαλιάζουν αυτήν την τεχνολογία, είναι αυτό που μας ενθουσιάζει», εξήγησε, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια «δύναμη του καλού» στον κόσμο, παρά τα «ορισμένα λιγότερο καλά ζητήματα που θα πρέπει να μετριάσουμε».

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση ο CEO της OpenAI παρατήρησε ότι «όταν εφευρέθηκε η αριθμομηχανή, οι καθηγητές μαθηματικών ήταν πολύ ανήσυχοι και φοβόντουσαν ότι θα σήμαινε το τέλος της μαθηματικής εκπαίδευσης». «Αφού μπορούσες απλά να πάρεις την απάντηση από μια αριθμομηχανή, δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί να μάθεις μαθηματικά. Όμως, αυτό που συνέβη ήταν ότι με καλύτερα εργαλεία μπορέσαμε να έχουμε αυξημένες απαιτήσεις από τους μαθητές. Μπόρεσαν να κάνουν πολύ περισσότερα και να προχωρήσουν στη μάθηση πιο προχωρημένων μαθηματικών», εξήγησε, προβλέποντας ότι «με την Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέο εργαλείο, θα δούμε μια πολύ παρόμοια ιστορία».«Τα παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα θα μεγαλώσουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα έχουν αυτό το εργαλείο, σαν μια αριθμομηχανή για τις λέξεις, που μπορεί να κάνει αδιανόητα πράγματα και θα γίνεται όλο και καλύτερο. Και όταν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, θα είναι πιο ικανοί, πιο έξυπνοι, και θα μπορούν να κάνουν περισσότερα απ’ ό,τι εμείς μπορούμε σήμερα», εκτίμησε, καταλήγοντας: «Αυτή είναι λίγο- πολύ η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Κάθε γενιά φτιάχνει καλύτερα εργαλεία, η επόμενη γενιά μαθαίνει με αυτά και αποκτά όλη τη συσσωρευμένη γνώση για να μπορεί να κάνει περισσότερα και να συμβάλει στο επόμενο βήμα της πορείας. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και με την εκπαίδευση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο μαθαίνει ένας μαθητής και δημιουργεί αξία ένας ενήλικος στον κόσμο. Και θεωρώ ότι είναι κομμάτι μιας μεγάλης, συνεχούς πορείας της ανθρώπινης ιστορίας που ξεκίνησε εδώ, στην Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.