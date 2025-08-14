Αλβανία: Ο Ράμα στρέφεται στην AI για την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Τη στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη διαφωνεί για την ασφάλεια και το εύρος δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, η Αλβανία την αξιοποιεί για να επιταχύνει την ένταξή της στην ΕΕ, αναφέρει το Politico.

Σκεφτείτε ακόμη και ένα υπουργείο που θα διευθύνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανέφερε την Τεχνητή Νοημοσύνη τον περασμένο μήνα ως εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αύξηση της διαφάνειας, λέγοντας ότι η τεχνολογία θα μπορούσε σύντομα να γίνει «το πιο αποτελεσματικό μέλος της αλβανικής κυβέρνησης».

«Μια μέρα, μπορεί ακόμη και να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράμα σε συνέντευξη Τύπου, ενώ συζητούσε την ψηφιοποίηση. «Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπήρχε νεποτισμός ή σύγκρουση συμφερόντων», υποστήριξε.

Οι εγχώριοι κατασκευαστές θα μπορούσαν ακόμη και να εργαστούν για τη δημιουργία ενός μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης για να εκλεγεί υπουργός, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στο να «είναι η πρώτη που θα έχει μια ολόκληρη κυβέρνηση με υπουργούς Τεχνητής Νοημοσύνης και έναν πρωθυπουργό», πρόσθεσε ο Ράμα.

Ενώ δεν έχουν ληφθεί επίσημα μέτρα και η θέση του Ράμα δεν έχει ακόμη αναληφθεί επίσημα από AI, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η ιδέα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.

Ο Μπεν Μπλούσι, πρώην πολιτικός του κυβερνώντος κόμματος και συγγραφέας με έντονο ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ότι πιστεύει ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε από την τεχνολογία και ότι τα κράτη που διοικούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελούν μια εφικτή περίπτωση που θα μπορούσε να ανατρέψει την αντίληψή μας για τη δημοκρατία.

Η Αλβανία παλεύει εδώ και καιρό με τη διαφθορά σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας της, και η πολιτική δεν αποτελεί εξαίρεση. Το κυβερνών κόμμα έχει δει και δικούς του αξιωματούχους να κατηγορούνται και να καταδικάζονται για διαφθορά. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος Ιλίρ Μέτα βρίσκεται ήδη πίσω από τα κάγκελα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, όχι ένα θαύμα, σημείωσε πάντως η Τζορίντα Ταμπάκου, μέλος του αλβανικού κοινοβουλίου με το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι στα σωστά χέρια, μπορεί να μεταμορφώσει τη διακυβέρνηση - αλλά ότι στα λάθος χέρια, γίνεται «μια ψηφιακή μεταμφίεση για την ίδια παλιά δυσλειτουργία».

Ενώ υποστηρίζει την ψηφιακή καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ταμπάκου εξήγησε ότι ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης χρειάζεται επανεκκίνηση πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορέσει να αναπτυχθεί.

«Γεια σου Siri, πόσο γρήγορα μπορούμε να ενταχθούμε στην ΕΕ;»

Η Αλβανία έγινε πρωτοσέλιδο το 2024, όταν ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων το 2022, η χώρα άρχισε να ευθυγραμμίζεται με το κεκτημένο της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει περίπου ένα τέταρτο του εκατομμυρίου σελίδες νόμων, κανόνων και προτύπων. Με τη σαρωτική νίκη του Ράμα στις γενικές εκλογές του 2025, με ένα ψηφοδέλτιο που διακήρυτε την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030, ο αγώνας δρόμου για την ολοκλήρωση της εργασίας έχει ξεκινήσει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.