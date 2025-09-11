«Choose Europe» - Ρεκόρ αιτήσεων για τις ερευνητικές υποτροφίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ερευνητές και οι ερευνήτριες επιλέγουν την Ευρώπη επειδή προσφέρει κάτι περισσότερο από χρηματοδότηση: προσφέρει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην ελευθερία της έρευνας, και στη μακρόπνοη υποστήριξη της επιστήμης. Η αριστεία ευδοκιμεί εκεί όπου διευκολύνεται, προστατεύεται και μοιράζεται — και η Ευρώπη παρέχει αυτό το περιβάλλον. Γι’ αυτό η πρόσκληση του 2025 για την υποβολή προτάσεων για τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie συγκέντρωσε 17.058 αιτήσεις από ερευνητές και ερευνήτριες από όλο τον κόσμο, αριθμός που συνιστά αύξηση κατά 64,6% σε σχέση με το 2024. Είναι η πιο πετυχημένη πρόσκληση σε πάνω από τέσσερις δεκαετίες ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι υποτροφίες αυτές επιτρέπουν στους ερευνητές και τις ερευνήτριες να διεξάγουν τα δικά τους έργα με τα ιδρύματα υποδοχής, να αποκτούν νέες δεξιότητες και να χτίζουν διεθνείς σχέσεις. Θα χρηματοδοτηθούν περίπου 1.650 κορυφαίες προτάσεις, καθώς περίπου 404,3 εκατ. ευρώ προορίζεται να διατεθούν για την πρωτοβουλία.

Οι αιτήσεις προήλθαν από οργανισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη και από συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από ερευνητές και ερευνήτριες που σχεδιάζουν να απασχοληθούν σε κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς. Αυτό το εντυπωσιακό ενδιαφέρον αναδεικνύει την παγκόσμια εμβέλεια του προγράμματος, καθώς και τη θέση της Ευρώπης ως κορυφαίου κόμβου έρευνας και καινοτομίας.

Η Επίτροπος για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις, την Έρευνα και την Καινοτομία, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοβουλία “Choose Europe for Science” άρχισε σαφώς να δίνει αποτελέσματα. Η αύξηση των αιτήσεων για μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη γι’ αυτό. Ο μεγάλος αριθμός των προτάσεων αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη φήμη της Ευρώπης ως ασφαλούς και σταθερής βάσης για την έρευνα. Ανυπομονώ να δω τα επιλεγμένα έργα να συνεχίσουν να προάγουν την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη και πέραν απ’ αυτήν.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης των αιτήσεων θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες.

