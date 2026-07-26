Ιράν: Παύση επιθέσεων μόνο εφόσον τηρηθεί και από τις ΗΠΑ - Μάικ Γουόλτς: Ο Τραμπ δίνει «χώρο» στις συνομιλίες

Το Ιράν θα σταματήσει τις δικές επιθέσεις, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν την παύση των επιθέσεών τους, αλλά η Τεχεράνη παραμένει επιφυλακτική ως προς τις προθέσεις των ΗΠΑ, δήλωσε την Κυριακή στο Reuters μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή.

«Η θέση του Ιράν παραμένει “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”: αν σταματήσουν οι επιθέσεις, το Ιράν θα σταματήσει και αυτό τις επιχειρήσεις του. Αυτό το μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η πηγή στο Reuters, μια μέρα αφότου η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες αεροπορικών επιδρομών.

«Υπάρχει περισσότερος σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία σχετικά με την παύση των επιθέσεων. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η αναστολή είναι τακτική και όχι ειλικρινής», πρόσθεσε η πηγή.

Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην «ανταπόδοση».

«Κατά τις δύο τελευταίες νύκτες, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις του. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμινία κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

Τις δύο προηγούμενες νύκτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου.

Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Ταυτόχρονα με τη διατύπωση των απειλών ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη δεν έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δύο πηγές με γνώση του θέματος, η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και άλλου αμυντικού εξοπλισμού που προστατεύει τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Ιράν σε ανταπόδοση των αμερικανικών επιθέσεων. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μετέδωσε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται «σε παύση», επικαλούμενο τους ίδιους λόγους.

Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει στις συνομιλίες με το Ιράν «λίγο χρόνο και περιθώριο να εξελιχθούν». «Τους δίνει λίγο χώρο, τους δίνει λίγο χρόνο να προχωρήσουν», δήλωσε ο Μάικ Γουόλτς στο τηλεοπτικό δίκτυο την Κυριακή.

Ο Γουόλτς δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των συνομιλιών.

Ερωτηθείς σχετικά με την παύση των αμερικανικών επιθέσεων, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο πρόεδρος «έχει ξεκαθαρίσει ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σοβαρό πνεύμα».

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν, εξέφρασαν και οι δύο ανησυχίες σχετικά με την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο αυτό κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, όπως ανέφεραν στο CNN μια πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα και ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

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