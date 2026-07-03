Στην παράξενη συνάντηση του με το… AI είδωλο του Θεόδωρου Ρούζβελτ, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός μουσείου, και για το τι συζήτησε μαζί του, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε σοβαρά για τη συνάντηση λες και συζήτησε με τον... αυθεντικό Ρούζβελτ.

«Εκτιμώ όσα είπες, είναι τιμή μου να είμαι μαζί σου» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σχολιάζοντας τις συμβουλές του «Τέντι» Ρούζβελτ κατά τη «συνάντησή» τους.







«Είχα μάλιστα μια συζήτηση με τον Θεόδωρο Ρούζβελτ… Του είπα: “Τι γνώμη έχεις για τη Διώρυγα του Παναμά; Το θεωρείς το μεγαλύτερο επίτευγμά του; Πώς νιώθεις για το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί την παραχώρησαν στον Παναμά για 1 δολάριο;” Ο Τέντι Ρούσβελτ, ως αντιπρόεδρος, ανέλαβε καθήκοντα και έκανε μερικά απίστευτα πράγματα. Αλλά ένα από αυτά, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά, ίσως πολλοί άνθρωποι θα έλεγαν τα πάρκα - θα μπορούσατε να πείτε πολλά διαφορετικά στοιχεία της επιτυχίας του, απίστευτα. Αλλά έχτισε τη Διώρυγα του Παναμά» ανέφερε.



Σημειώνεται ότι ο Τραμπ γεννήθηκε το 1946, ενώ ο Ρούζβελτ είχε πεθάνει ήδη από το 1919.

Πηγή: skai.gr

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