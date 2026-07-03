Διεθνής επιχείρηση αποκάλυψε δίκτυα που νάρκωναν και βίαζαν γυναίκες – 57 συλλήψεις σε επτά χώρες

Οργανωμένα δίκτυα δραστών που νάρκωναν και βίαζαν τις συντρόφους τους χρησιμοποιώντας διαδικτυακές ομάδες για να ανταλλάσσουν οδηγίες, να συντονίζουν τις επιθέσεις τους και να διακινούν φωτογραφίες και βίντεο των κακοποιήσεων, αποκάλυψε εκτεταμένη διεθνής αστυνομική επιχείρηση σε επτά χώρες.

Σύμφωνα με την Europol και τη Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA), τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες, οι οποίες ναρκώνονταν πριν υποστούν βιασμό ή άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν γνώριζαν καν ότι είχαν πέσει θύματα εγκλήματος μέχρι να ενημερωθούν από τις αστυνομικές αρχές.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Project Medusa», ξεκίνησε τον Απρίλιο και υλοποιείται από τις αστυνομικές αρχές της Γερμανίας και της Βρετανίας, με τη συνδρομή υπηρεσιών επιβολής του νόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Μέχρι σήμερα οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερους από 150 δράστες και θύματα, έχουν ανοίξει περισσότερες από 270 νέες υποθέσεις προς διερεύνηση και έχουν προχωρήσει σε 57 συλλήψεις.

Οι αρχές εκτιμούν, ωστόσο, ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς τα περιστατικά αυτού του είδους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδήλωτα.

Δρούσαν μέσα από κλειστές διαδικτυακές ομάδες

Όπως επισημαίνει η Europol, οι δράστες χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και ιδιωτικές ομάδες συνομιλιών, όπου αντάλλασσαν πληροφορίες για τις ουσίες που χρησιμοποιούσαν, τον τρόπο χορήγησής τους, μεθόδους αποφυγής του εντοπισμού από τις αρχές, αλλά και υλικό από τις σεξουαλικές επιθέσεις.

Στόχος τους ήταν, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, η πλήρης αντικειμενοποίηση και απανθρωποποίηση των θυμάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κακοποίηση συνεχιζόταν επί σειρά ετών.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NCA, Νάιτζελ Λίρι, προειδοποίησε ότι οι σεξουαλικές επιθέσεις με χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά οργανώνονται όλο και περισσότερο μέσω συντονισμένων δικτύων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.

«Από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις»

Η επικεφαλής για υποθέσεις βιασμού και σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων της Εισαγγελικής Υπηρεσίας της Αγγλίας και της Ουαλίας, Σιόμπαν Μπλέικ, χαρακτήρισε τα εγκλήματα αυτά «από τα πιο φρικιαστικά» που έχει συναντήσει στην επαγγελματική της πορεία.

«Τα θύματα υφίστανται αποτρόπαιες σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, από ανθρώπους που εμπιστεύονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι θύματα μπορούν να είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής ομάδας και καλούν όσους υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση με χρήση ναρκωτικών ουσιών να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ευρώπη

Η διεθνής έρευνα ακολουθεί την πολύκροτη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, όπου ο σύζυγός της κρίθηκε ένοχος επειδή τη νάρκωνε επί σειρά ετών και καλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν ενώ βρισκόταν αναίσθητη. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών, ενώ καταδικάστηκαν και ακόμη 50 άνδρες.

Το 2024, στη Γερμανία, ο Φερνάντο Π. καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης επειδή νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, καταγράφοντας και δημοσιεύοντας τα εγκλήματά του στο διαδίκτυο.

Το 2025, ο Ζενχάο Ζου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στη Βρετανία, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 24 χρόνια, για τον βιασμό δέκα γυναικών στη Βρετανία και την Κίνα, αφού προηγουμένως τις νάρκωνε.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που φέρεται να συμμετείχε σε ιδιωτική ομάδα στο Telegram, όπου εκατοντάδες χρήστες αντάλλασσαν συμβουλές για τη νάρκωση και τον βιασμό των συντρόφων τους.

Η Europol χαρακτηρίζει το «Project Medusa» ως την πρώτη διεθνή επιχείρηση αυτού του είδους και εκφράζει την ελπίδα ότι η συνεργασία των αρχών πολλών χωρών θα συμβάλει στην αποκάλυψη και αντιμετώπιση ενός εγκλήματος που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, αναπτύσσεται «στη σκιά της μυστικότητας, τόσο στο διαδίκτυο όσο και πίσω από κλειστές πόρτες».



Πηγή: skai.gr

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