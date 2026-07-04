Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με ενημέρωση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 4), όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς, όπου χρειάστηκε η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και, όπου απαιτήθηκε, την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.

Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις στα Κουφάλια Χαλκηδόνος, στο Λειψύδριο Κιλκίς και στην Κρηστώνη Κιλκίς, ενώ στη Νέα Καλλικράτεια η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

Οι σημερινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα πολλά ταυτόχρονα συμβάντα, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες πυρκαγιές να περιοριστούν στα αρχικά τους στάδια.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Κυριακή 05 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3).

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

Πηγή: skai.gr

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