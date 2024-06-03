Ένα ξένος πολίτης συνελήφθη στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, αφού πέταξε βόμβα μολότοφ έξω από την ισραηλινή πρεσβεία η οποία δεν προκάλεσε θύματα ή ζημιές, δήλωσε η αστυνομία.

Η ρουμανική υπηρεσία πληροφοριών δήλωσε πως αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνέλαβαν τον 34χρονο ύποπτο, ο οποίος φέρεται επίσης ότι απείλησε να αυτοπυρποληθεί και τον παρέδωσαν στην αστυνομία.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη σύλληψη του υπόπτου, "προφανώς συριακής καταγωγής". Ξέφυγε και πέταξε τη βόμβα μολότοφ στη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γκεόργκιαν Ντράγκαν δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Digi24 πως τα κίνητρα του υπόπτου ήταν προσωπικά και δεν είχαν σχέση με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

