Φυγαδεύτηκε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ - Οι πρώτες δηλώσεις του

Μετά τον θάνατο του Χασάν Νασράλα από ισραλινό πλήγμα στη Βηρυτό, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα 

Αλί Χαμενεΐ: Φυγαδεύτηκε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία μέσα στη χώρα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας να έχουν ληφθεί επί τόπου, δήλωσαν στο Reuters δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη.

Οι πηγές δήλωσαν πως το Ιράν είναι σε συνεχή επαφή με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και άλλες περιφερειακές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, προκειμένου να καθορίσουν «το επόμενο βήμα», μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στο χθεσινό ισραηλινό πλήγμα στη νότια Βηρυτό. 

Εχθές, αμέσως μετά το ισραηλινό χτύπημα, ο Αλί Χαμενεΐ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο σπίτι του.

Στη Νέα Υόρκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε το Ισραήλ για πολεμοκαπηλία, παρουσιάζοντας όμως παράλληλα μια μετριοπαθή εικόνα της χώρας του.

Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι δολοφόνησε στα τέλη Ιουλίου στην Τεχεράνη τον επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και έχει δεσμευθεί να απαντήσει «τον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο».

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, σε γραπτή του δήλωση ανέφερε: «Το Ισραήλ δεν έχει μάθει τίποτα. Το μέλλον της περιοχής θα διαμορφωθεί από εμάς, με τη Χεζμπολάχ στην πρώτη γραμμή». 

«Είναι υποχρέωση όλων των μουσουλμάνων να σταθούν με ό,τι μέσα δίπλα στον λαό του Λιβάνου και την περήφανη Χεζμπολάχ, και να τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του σφετεριστικού, σκληρού και διαβολικού καθεστώτος. Με τη χάρη του Θεού ο Λίβανος θα κάνει τον κακό εισβολέα και εχθρό να μετανοήσει για τις πράξεις του», πρόσθεσε  

«λες οι αντιστασιακές δυνάμεις της περιοχής είναι με τη Χεζμπολάχ και την στηρίζουν.Η μοίρα αυτής της περιοχής θα καθοριστεί από τις αντιστασιακές δυνάμεις και επικεφαλής τους βρίσκεται η περήφανη Χεζμπολάχ», κατέληξε ο Αλί Χαμενεΐ.

