Διαφημιστικό για αφρόλουτρο Sanex απαγορεύτηκε λόγω «προσβλητικού φυλετικού στερεοτύπου», ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή. Συγκεκριμένα, η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης (ASA) αποφάσισε ότι η τηλεοπτική διαφήμιση, που προβλήθηκε τον Ιούνιο, δεν θα πρέπει να ξαναπαιχτεί.

Η ASA έλαβε δύο καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η διαφήμιση αναπαρήγαγε φυλετικά στερεότυπα, παρουσιάζοντας το μαύρο δέρμα ως «προβληματικό» και το λευκό ως «ανώτερο».

Στο διαφημιστικό, η αφήγηση ανέφερε: «Σε όσους μπορεί να ξύνονται μέρα και νύχτα. Σε όσους το δέρμα τους ξηραίνεται ακόμη και από το νερό». Την αφήγηση συνόδευαν εικόνες μιας μαύρης γυναίκας με κόκκινα σημάδια από ξύσιμο και μιας άλλης με το δέρμα καλυμμένο από σκασμένη, σαν πηλό, υφή.

Στη συνέχεια, εμφανιζόταν μια λευκή γυναίκα να κάνει ντους με το προϊόν, ενώ η αφήγηση έλεγε: «Δοκιμάστε το νέο Sanex skin therapy με το κατοχυρωμένο σύμπλεγμα αμινοξέων. Για αίσθηση ενυδάτωσης που διαρκεί 24 ώρες».

Η διαφήμιση ολοκληρωνόταν με το μήνυμα στην οθόνη και στην αφήγηση: «Η ανακούφιση μπορεί να είναι τόσο απλή όσο ένα ντους».

Η ASA έκρινε ότι η χρήση διαφορετικών χρωμάτων δέρματος για να απεικονιστεί το «πριν» και το «μετά» της χρήσης του προϊόντος δημιουργούσε αντιπαραβολή, όπου το μαύρο δέρμα εμφανιζόταν ως ξηρό και ταλαιπωρημένο, ενώ το λευκό ως λείο και υγιές.

Η Colgate-Palmolive, που κατέχει τη μάρκα Sanex, υποστήριξε ότι η επιλογή μοντέλων διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης είχε στόχο να δείξει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλους, και όχι να συγκρίνει ανάλογα με φυλή ή εθνικότητα.

Η εταιρεία τόνισε πως θεωρεί ότι η διαφήμιση δεν αναπαράγει αρνητικά φυλετικά στερεότυπα και δεν είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρή ή εκτεταμένη προσβολή.

Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και η Clearcast, ο οργανισμός που εγκρίνει ή απορρίπτει τηλεοπτικά διαφημιστικά, υπογραμμίζοντας ότι η διαφήμιση ανέδειξε τη «συμπεριληπτικότητα» του προϊόντος.

