Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Δείτε βίντεο

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη το πρωί στο εμπορικό κέντρο Laplandia στο Κεμέροβο της Ρωσίας. Οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι εκκενώνονται από το κτίριο.

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι SHOT, η πρόσοψη του εμπορικού κέντρου έπιασε φωτιά και η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί «δεύτερης κατηγορίας πολυπλοκότητας». Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής έσπευσε στο σημείο της πυρκαγιάς. Υπάρχουν 9 πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο. Η επένδυση του κτιρίου έχει πάρει φωτιά. Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.