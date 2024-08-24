Μία από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία του γκράφιτι, ο Σέπαρντ Φέιρι (Shepard Fairey) σχεδίασε την επίσημη προεκλογική αφίσα της Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris), με τίτλο «FORWARD».

Η αφίσα είναι εμπνευσμένη από το σύνθημα της εκστρατείας της υποψήφιας των Δημοκρατικών «Δεν γυρνάμε πίσω». Απεικονίζει την Χάρις προφίλ, με αυτοπεποίθηση, ελαφρύ χαμόγελο να κοιτάζει ψηλά ενώ στο κάτω μέρος γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «FORWARD».

#KamalaHarrisForward I believe VP Kamala Harris and her VP pick Tim Walz are our best chance to move forward. They are our best chance to push back on encroaching fascism and threats to democracy, and our best chance for creating the world we all desire and deserve. Politics is… pic.twitter.com/8tTuLfIbEw — Shepard Fairey (@OBEYGIANT) August 15, 2024

Η αφίσα της Χάρις είναι το πρώτο έργο τέχνης του καλλιτέχνη με θέμα την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, για περισσότερο από μια δεκαετία.

«Πιστεύω ότι η αντιπρόεδρος Kamala Harris και ο αντιπρόεδρος Tim Walz είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να προχωρήσουμε. Είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να απωθήσουμε τον καταπατητικό φασισμό και τις απειλές κατά της δημοκρατίας και την καλύτερη ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε τον κόσμο που όλοι επιθυμούμε και αξίζουμε» αναφέρει ο καλλιτέχνης σε ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.