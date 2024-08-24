Λογαριασμός
Διάσημος καλλιτέχνης γκράφιτι σχεδίασε την επίσημη προεκλογική αφίσα της Κάμαλα Χάρις

Ο θρυλικός Shepard Fairey σχεδίασε την αφίσα, με τίτλο «FORWARD»

Kamala Harris αφίσα

Μία από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία του γκράφιτι, ο Σέπαρντ Φέιρι (Shepard Fairey) σχεδίασε την επίσημη προεκλογική αφίσα της Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris), με τίτλο «FORWARD».

Η αφίσα είναι εμπνευσμένη από το σύνθημα της εκστρατείας της υποψήφιας των Δημοκρατικών «Δεν γυρνάμε πίσω». Απεικονίζει την Χάρις προφίλ, με αυτοπεποίθηση, ελαφρύ χαμόγελο να κοιτάζει ψηλά ενώ στο κάτω μέρος γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «FORWARD».

Η αφίσα της Χάρις είναι το πρώτο έργο τέχνης του καλλιτέχνη με θέμα την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, για περισσότερο από μια δεκαετία.

 «Πιστεύω ότι η αντιπρόεδρος Kamala Harris και ο αντιπρόεδρος Tim Walz είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να προχωρήσουμε. Είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να απωθήσουμε τον καταπατητικό φασισμό και τις απειλές κατά της δημοκρατίας και την καλύτερη ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε τον κόσμο που όλοι επιθυμούμε και αξίζουμε» αναφέρει ο καλλιτέχνης σε ανάρτησή του. 

