«Η εταιρική σχέση ασφαλείας και άμυνας με τις ΗΠΑ είναι πιο δυνατή από ποτέ και συνεχίζει να μεγαλώνει» ανακοίνωσε σήμερα το Κατάρ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Εμιράτο φαίνεται να επανεξετάζει σοβαρά την εταιρική σχέση, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα, με στόχο ηγέτες της Χαμάς.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Axios, ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Εμιράτου, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η Ντόχα θεωρεί την επίθεση «πράξη προδοσίας» από την Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, ο αλ Θάνι φέρεται να είπε στον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ ότι το Κατάρ θα διενεργήσει «μια εις βάθος αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης ασφαλείας» με τις ΗΠΑ, «και ίσως να βρει κάποιους άλλους εταίρους», ανέφερε το Axios, επικαλούμενο πηγή με άμεση γνώση.

Η αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης ασφαλείας του Κατάρ ωθήθηκε από τις πρόσφατες επιθέσεις στο έδαφός του τόσο από το Ισραήλ όσο και από το Ιράν τους τελευταίους μήνες, φέρεται να σημείωσε ο Θάνι.

Το ρεπορτάζ συνεχίζει, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ - κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τετάρτη - προέτρεψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην χτυπήσει ξανά το Κατάρ.

«Είναι απαράδεκτο. Απαιτώ να μην το επαναλάβετε», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου,

Την ίδια ώρα, η Ντόχα θα φιλοξενήσει την Κυριακή και την Δευτέρα έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής για την ισραηλινή επίθεση ενώ όλες αυτές τις ημέρες υπάρχουν έντονες διαβουλεύσεις του Εμιράτου με συμμάχους,εξετάζοντας μια μορφή «συλλογικής αντίδρασης» απέναντι στην ισραηλινή επιθετικότητα.

«Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», δήλωσε στο CNN ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Με πληροφορίες από Reuters, AXIOS

Πηγή: skai.gr

