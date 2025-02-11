Αλ Σάρα: Σοβαρό έγκλημα που θα αποτύχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, ξεκαθάρισε το βράδυ της Δευτέρας ότι πιστεύει πως το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εκτοπίσει Παλαιστίνιους από τη Γάζα και να καταλάβει τον θύλακα «είναι ένα σοβαρό έγκλημα που τελικά θα αποτύχει».



Ο Τραμπ είχε πει ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας και θα την αναπτύξουν οικονομικά αφού οι Παλαιστίνιοι επανεγκατασταθούν μόνιμα «σε μια όμορφη περιοχή κάπου αλλού». Διευκρίνισε ότι βάσει της αμφιλεγόμενης πρότασής του οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν το δικαίωμα επιστροφής στη Γάζα.



Σε μια συνέντευξη στο The Rest Is Politics, ένα βρετανικό podcast, ο Σάρα, ένας ισλαμιστής του οποίου η οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ήταν κάποτε παρακλάδι της Αλ Κάιντα, σημείωσε ότι η πρόταση του Τραμπ δεν θα πετύχει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε τη Δευτέρα πως «ίσως» κόψει κάθε βοήθεια των ΗΠΑ στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία αν δεν υποδεχτούν Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, ιδέα που απορρίπτουν το Κάιρο και το Αμάν ως αυτό το στάδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον παλαιστινιακό θύλακο, θέλει οι Παλαιστίνιοι να μεταφερθούν στις δυο χώρες — χωρίς δικαίωμα επιστροφής.

Η Αίγυπτος ωστόσο απέρριψ «οποιονδήποτε συμβιβασμό» θα παραβίαζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

