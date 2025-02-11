Σάλμα αλ Σεχάμπ: Απελευθερώθηκε η ακτιβίστρια από την Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία απελευθέρωσε τη Σάλμα αλ Σεχάμπ, ακτιβίστρια η οποία είχε καταδικαστεί για αναρτήσεις στο Ίντερνετ, που επέκριναν την κυβέρνηση, και κρατούνταν για τέσσερα και πλέον χρόνια, όπως ανακοίνωσαν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με περίπου 2.600 ακολούθους στο X, η Σάλμα αλ Σεχάμπ - προερχόμενη από τη σιιτική μειονότητα - δημοσιοποιούσε τακτικά μηνύματα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην υπερσυντηρητική Σαουδική Αραβία.

«Οι σαουδαραβικές αρχές απελευθέρωσαν την ακτιβίστρια και διδακτορική φοιτήτρια Σάλμα αλ Σεχάμπ έπειτα από τέσσερα χρόνια αυθαίρετης κράτησης για τη δέσμευσή της υπέρ της ειρήνης», ανακοίνωσε το Σάββατο στο X η οργάνωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ALQST με έδρα το Λονδίνο.

«Καλούμε τις αρχές να της παράσχουν πλήρη ελευθερία, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να ταξιδεύει προκειμένου να συνεχίσει το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο του Λιντς στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

🎉 Saudi PhD student Salma al-Shehab has now been released from prison!



This follows over four years of arbitrary imprisonment on the basis of her peaceful activism.



Her full freedom must now be granted, including the right to travel to complete her studies @UniversityLeeds. pic.twitter.com/ldA8fK1Gp6 — ALQST for Human Rights (@ALQST_En) February 10, 2025

Σύμφωνα με τη Λίνα αλ-Χαθλούλ, υπεύθυνη επικοινωνίας της ALQST, «η Σάλμα αλ Σεχάμπ, πέρασε μια δύσκολη περίοδο κράτησης και δεν έχει δει τα δύο μικρά παιδιά της καθ' όλη αυτήν την περίοδο».

Αποκάλυψε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η κοπέλα είχε ξεκινήσει απεργία πείνας πολλών εβδομάδων τον Μάρτιο του 2023 προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα στη φυλακή.

«Η απελευθέρωσή της δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερη, καθώς το να ζει υπό την απαγόρευση να ταξιδεύει σημαίνει να ζει υπό τη διαρκή απειλή μιας νέας σύλληψης», πρόσθεσε.

Η Sanad, μια άλλη οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο, επιβεβαίωσε την απελευθέρωση, διευκρινίζοντας πως «οι σαουδαραβικές αρχές άφησαν ελεύθερη τη Σάλμα αλ Σεχάμπ έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια αυθαίρετης κράτησης", υπογραμμίζοντας πως είχε συλληφθεί «για αναρτήσεις της που καλούσαν σε μεταρρυθμίσεις και στην απελευθέρωση κρατουμένων συνείδησης».

Το 2022, η Σάλμα- μητέρα δύο παιδιών - είχε καταδικαστεί αρχικά σε φυλάκιση έξι ετών επειδή βοήθησε «εκείνους που επιδιώκουν να διαταράξουν τη δημόσια τάξη» και για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» προτού αυξηθεί η ποινή της από εφετείο, που την καταδίκασε σε φυλάκιση 34 ετών. Στη συνέχεια, η ποινή μειώθηκε στα 27 και στη συνέχεια στα τέσσερα έτη, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης να ταξιδεύει.

Υπό τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η Σαουδική Αραβία έδωσε κάποια δικαιώματα στις γυναίκες, όπως να οδηγούν ή να ταξιδεύουν μόνες.

Ωστόσο, η χώρα κατηγορείται συχνά από μκο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως για την καταστολή των αντιφρονούντων και ακτιβιστριών για τα δικαιώματα των γυναικών.

Μαχητικοί υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικαστεί σε βαριές ποινές φυλάκισης, όπως η Μαναχέλ αλ Οτάιμπι, μια ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 11 ετών, και η Νούραχ αλ Καχτάνι, που εκτίει ποινή 45 ετών.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο, οι σαουδαραβικές αρχές έχουν απελευθερώσει επίσης τον πανεπιστημιακό Μαλίκ αλ Άχμαντ καθώς και τον ιεροκήρυκα Μοχάμεντ αλ Μουτάιρι, που συνελήφθησαν κατά το κύμα των συλλήψεων του Σεπτεμβρίου 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

