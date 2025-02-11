Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως «ίσως» κόψει κάθε βοήθεια των ΗΠΑ στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία αν δεν υποδεχτούν Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, ιδέα που απορρίπτουν το Κάιρο και το Αμάν ως αυτό το στάδιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος, στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον παλαιστινιακό θύλακο, θέλει οι Παλαιστίνιοι να μεταφερθούν στις δυο χώρες — χωρίς δικαίωμα επιστροφής.

Η Αίγυπτος ωστόσο απέρριψε νωρίτερα χθες «οποιονδήποτε συμβιβασμό» θα παραβίαζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση του αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

