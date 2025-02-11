Με το σπίτι του στη Γάζα κατεστραμμένο από τον ισραηλινό στρατό, ο Σαμπάν Σακαλέχ σχεδίαζε να πάρει την οικογένειά του και να πάνε να ζήσουν στην Αίγυπτο, μόλις σταθεροποιηθεί η εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ.

Η συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου, αν και εύθραυστη, μετά από περίπου 16 μήνες πολέμου του Ισραήλ που ισοπέδωσε τον παλαιστινιακό θύλακα, σκότωσε σχεδόν 50.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, και εκτόπισε σχεδόν το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση.

Ο πόλεμος, απάντηση του εβραϊκού κράτους στη φονικότερη επίθεση που δέχθηκε από την ίδρυσή του επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικός Τζιχάντ.

Ωστόσο ο Σακαλέχ άλλαξε γνώμη, μετά τα όσα άκουσε να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τα σχέδιά του για τον παλαιστινιακό θύλακα: η Λωρίδα της Γάζας υπό αμερικανικό έλεγχο, εκτοπισμός των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, απαγόρευση επιστροφής τους και χτίσιμο εκ θεμελίων μιας «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής».

Η γειτονιά Τελ αλ Χάουα στην πόλη της Γάζας, όπου κάποτε βρίσκονταν δεκάδες νεόκτιστες πολυκατοικίες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό έρημη.

Δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα και, όπως τα περισσότερα κτίρια εκεί, το σπίτι του Σακαλέχ είναι ρημαγμένο.

«Είμαστε έντρομοι από την καταστροφή, τον επαναλαμβανόμενο εκτοπισμό και τον θάνατο και ήθελα να φύγω για να εξασφαλίσω ένα ασφαλές και καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου - μέχρι που ο Τραμπ είπε αυτό που είπε», ανέφερε ο 47χρονος Σακαλέχ στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

«Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, (που είπε) ότι θέλει να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Λωρίδα της Γάζας και να διώξει τον πληθυσμό, ακύρωσα τα σχέδια μου και τον προγραμματισμό μου για την οικογένειά μου...Φοβάμαι να φύγω γιατί δεν θα μπορώ να επιστρέψω ποτέ. Αυτή είναι η πατρίδα μου». «Η σκέψη να πουλήσω το σπίτι μου ή το κομμάτι γης που κατέχω σε ξένες εταιρείες για να φύγω από την πατρίδα και να μην επιστρέψω ποτέ είναι εκτός συζήτησης. Είμαι βαθιά ριζωμένος στο έδαφος της πατρίδας μου και θα είμαι για πάντα», είπε ο Σακαλέχ.

Ο 47χρονος ψάχνει τώρα για καταφύγιο στην πόλη της Γάζας. «Κουρεύτηκα για πρώτη φορά έξω από το κατεστραμμένο σπίτι μου σήμερα το πρωί, κύριε Πρόεδρε», είπε αναφερόμενος με ειρωνικό τρόπο στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε πρόταση και σχέδιο εκδίωξης των Παλαιστινίων από τα πατρογονικά εδάφη τους στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία θέλουν να είναι μέρος ενός ανεξάρτητου κράτους, έχει συναντήσει τα αναθέματα της παλαιστινιακής ηγεσίας και γειτονικά αραβικά κράτη τα έχουν απορρίψει από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο Τραμπ η Λωρίδα της Γάζας να μετατραπεί σε «Ριβιέρα», καταδικάστηκε από σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα, με εξαίρεση τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου που βρήκε την πρόταση «επαναστατική».

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες του αναφορές για την περιοχή, προτείνοντας την ακύρωση της συμφωνίας εκεχειρίας της 19ης Ιανουαρίου και απείλησε ότι θα «εξαπολύσει κόλαση» αν δεν απελευθερωθούν ως το ερχόμενο Σάββατο όλοι οι όμηροι που κρατάει η Χαμάς .

Είχε προηγηθεί η απειλή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος περί επ’ αόριστον αναβολής της επόμενης ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας, που πλέον μοιάζει να απειλείται με κατάρρευση. Η ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου διέταξε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για «όλα τα σενάρια» μετά την ανακοίνωση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, που κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας.

Το παλαιστινιακό κίνημα δήλωσε ωστόσο ότι «η πόρτα παραμένει ανοικτή» για την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, «όπως προβλέπει το σχέδιο», δηλαδή το προσεχές Σάββατο, «μόλις» το Ισραήλ «εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

Ο πρόεδρος Τραμπ, αναφανδόν σύμμαχος του Ισραήλ, χαρακτήρισε «φρικτή» την απειλή περί αναβολής απελευθέρωσης ομήρων, επιτέθηκε στη Χαμάς και είπε πως η κατάσταση θα μετατραπεί σε «κόλαση» αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει «όλους» τους ισραηλινούς ομήρους τους οποίους συνεχίζει να κρατά ως το αργότερο το μεσημέρι του Σαββάτου,

«Κόλαση χειρότερη από αυτή που ήδη ζούμε»; Κόλαση χειρότερη από δολοφονία; Η καταστροφή, όλες οι πρακτικές και τα ανθρωπιστικά εγκλήματα που έχουν συμβεί στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν συμβεί πουθενά αλλού στον κόσμο», είπε ο Τζομά Αμπού Κος, Παλαιστίνιος από τη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, μιλώντας πλάι σε κατεστραμμένα σπίτια.

Μια γυναίκα από τη Γάζα, η Σαμίρα αλ Σαμπέα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εμποδίζει παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, μια κατηγορία που αντέκρουσε το Ισραήλ.

«Νιώθουμε εξευτελισμένοι, αδέσποτα σκυλιά ζουν καλύτερη ζωή από εμάς», είπε. «Και ο Τραμπ θέλει να μετατρέψει τη Γάζα σε κόλαση; Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ».

Ορισμένοι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα λένε ότι Παλαιστίνιοι ηγέτες πρέπει να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. «Δεν θέλουμε να φύγουμε από τη χώρα μας, αλλά χρειαζόμαστε λύσεις. Οι ηγέτες μας - η Χαμάς, η ΠΑ (Παλαιστινιακή Αρχή) και άλλες φατρίες - πρέπει να βρουν λύσεις», δήλωσε ένας 40χρονος ξυλουργός που έδωσε το όνομά του μόνο ως Τζεχάντ.

«Πώς θα πολεμήσουν τα σχέδια Τραμπ; Με ανακοινώσεις;», αναρωτήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.