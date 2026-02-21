Al-Arabiya: Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανασυγκροτούν τη Χεζμπολάχ για πόλεμο με το Ισραήλ

Αξιωματικοί των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχουν αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al-Arabiya, καθώς η Τεχεράνη φέρεται να προετοιμάζεται για ενδεχόμενη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Ιρανοί αξιωματικοί, ορισμένοι εκ των οποίων έφθασαν πρόσφατα στον Λίβανο, έχουν αναλάβει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ και ενημερώνουν προσωπικά μαχητές της οργάνωσης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αξιωματικοί των IRGC συναντήθηκαν με μέλη της πυραυλικής μονάδας της Χεζμπολάχ σε τοποθεσία στην κοιλάδα Μπεκάα, την οποία βομβάρδισε από το Ισραήλ το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι στόχος ήταν κέντρα διοίκησης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ εκτιμούν ότι μια ευρύτερη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της οργάνωσης είναι θέμα χρόνου.

Την ίδια ώρα, η λιβανέζικη εφημερίδα Nidaa al-Watan, η οποία τηρεί επικριτική στάση απέναντι στη Χεζμπολάχ, επικαλείται «πολιτικές πηγές» που υποστηρίζουν ότι η Βηρυτός οφείλει να δηλώσει ουδετερότητα σε περίπτωση πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και να μην επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να σύρει τον Λίβανο σε σύγκρουση με το Ισραήλ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ισραηλινό ειδησεογραφικό site Ynet μετέδωσε ότι το Ιράν ασκεί πιέσεις στη Χεζμπολάχ να πολεμήσει στο πλευρό του σε περίπτωση πολέμου με το Ισραήλ. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η οργάνωση δεν θα τηρήσει ουδετερότητα σε ενδεχόμενη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει ευθεία απειλή κατά του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

