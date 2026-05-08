Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Βιρτζίνια ακύρωσε την Παρασκευή, 8 Μαΐου, ένα νέο εκλογικό χάρτη που είχε σχεδιαστεί για να μεταφέρει τέσσερις έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από τους Ρεπουμπλικανούς στους Δημοκρατικούς, προσφέροντας σημαντική νομική νίκη στο κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Με ψήφους 4-3, το δικαστήριο απέρριψε δημοψήφισμα που είχαν υποστηρίξει οι Δημοκρατικοί και είχε εγκριθεί από τους ψηφοφόρους τον Απρίλιο, το οποίο αναδιαμόρφωνε τις εκλογικές περιφέρειες της πολιτείας για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η πλειοψηφία του δικαστηρίου δικαίωσε την προσφυγή των Ρεπουμπλικανών, κρίνοντας ότι οι Δημοκρατικοί νομοθέτες δεν ακολούθησαν τη σωστή διαδικασία όταν επισπεύσαν πέρυσι την έγκριση του δημοψηφίσματος ώστε να τεθεί σε ψηφοφορία πριν από τις φετινές εκλογές.

Η απόφαση ενισχύει τις ελπίδες των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί είχαν προωθήσει το μέτρο στη Βιρτζίνια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής μάχης για την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών, που ξεκίνησε πέρυσι με πρωτοβουλία του Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται πλέον να διατηρούν σαφές προβάδισμα στη συνολική μάχη της αναδιανομής των περιφερειών, η οποία ξεκίνησε όταν ο Τραμπ πίεσε τους Ρεπουμπλικανούς του Τέξας να επανασχεδιάσουν τον εκλογικό χάρτη της πολιτείας, στοχεύοντας πέντε εν ενεργεία Δημοκρατικούς βουλευτές.

Μετά το Τέξας, οι Δημοκρατικοί της Καλιφόρνια προχώρησαν επίσης σε αναδιάταξη των δικών τους περιφερειών, στοχεύοντας πέντε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ενώ ακολούθησαν και άλλες πολιτείες, μεταξύ αυτών και η Βιρτζίνια.

Η διαμάχη για τις εκλογικές περιφέρειες απέκτησε νέα διάσταση την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ περιόρισε σημαντικά βασική διάταξη του Νόμου περί Δικαιωμάτων Ψήφου, ανοίγοντας τον δρόμο σε πολιτείες του Νότου που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς να αναμορφώσουν περιφέρειες όπου πλειοψηφούν Αφροαμερικανοί και Λατίνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι συνήθως στηρίζουν τους Δημοκρατικούς.

Ήδη πολιτείες όπως η Λουιζιάνα, η Αλαμπάμα, το Τενεσί, η Νότια Καρολίνα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες επαναχάραξης εκλογικών χαρτών ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι Ρεπουμπλικανοί μπορούν να χάσουν καθαρά μόλις δύο έδρες στις εκλογές του Νοεμβρίου για να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: skai.gr

