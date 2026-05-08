Μια κυβερνοεπίθεση έπληξε αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, προκαλώντας χάος, σύγχυση και μεγάλες δυσλειτουργίες εν μέσω της κρίσιμης περιόδου λήξης του έτους.

Η ομάδα χάκερ ShinyHunters φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η οποία προκάλεσε την εκτός σύνδεσης λειτουργία αυτή την εβδομάδα του ακαδημαϊκού λογισμικού Canvas, το οποίο χρησιμοποιείται από χιλιάδες σχολεία και πανεπιστήμια.

Μέχρι αργά την Πέμπτη, η εταιρεία Instructure, στην οποία ανήκει το Canvas, δημοσίευσε μια ενημέρωση στον ιστότοπό της αναφέροντας ότι το Canvas ήταν «διαθέσιμο για τους περισσότερους χρήστες», αλλά ορισμένα πανεπιστήμια εξακολουθούσαν να αναφέρουν διακοπές λειτουργίας την Παρασκευή.

Παγκόσμιος αντίκτυπος και επηρεαζόμενα ιδρύματα

Οι κυβερνοεπιθέσεις στόχευσαν πανεπιστήμια και σχολεία σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας κατ' εκτίμηση 9.000 ιδρύματα.

Το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ ενημέρωσε τους φοιτητές την Παρασκευή ότι «το Canvas δεν ήταν διαθέσιμο» και έδωσε οδηγίες στους φοιτητές να μην επιχειρήσουν να συνδεθούν.

«Είμαστε ένα από τα περίπου 9.000 ιδρύματα σε όλο τον κόσμο που επηρεάζονται από αυτή τη διακοπή λειτουργίας και περιμένουμε ακόμη συμβουλές από την Instructure», έγραψε το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Η διακοπή επηρέασε τις εργασίες και τις εξετάσεις των φοιτητών, δήλωσε το πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας «πόσο αναστατωτικό είναι αυτό σε μια κρίσιμη στιγμή του εξαμήνου».

Το Πανεπιστήμιο Penn State έγραψε σε μήνυμα προς τους φοιτητές την Πέμπτη ότι «κανείς δεν έχει πρόσβαση» στο Canvas, προσθέτοντας ότι μια «επίλυση» ήταν απίθανο να υπάρξει «εντός των επόμενων 24 ωρών». Το πανεπιστήμιο ακύρωσε ορισμένες εξετάσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σε μια ενημέρωση το βράδυ της Πέμπτης, το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στο Βανκούβερ ενημέρωσε τους φοιτητές ότι το Canvas ήταν «μη διαθέσιμο λόγω παραβίασης στον κυβερνοχώρο της μητρικής του εταιρείας Instructure» και τους συμβούλεψε να αποσυνδεθούν αμέσως.

Το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ανέφερε επίσης ότι επηρεάστηκε από την παραβίαση, λέγοντας ότι «επηρεάστηκαν πολλαπλά πανεπιστήμια».

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) δυσκολεύτηκαν να υποβάλουν εργασίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Canvas, ενώ το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, στο Ιλινόις, απενεργοποίησε προσωρινά τη σελίδα του στο Canvas μετά από αναφορές ότι στοχοποιήθηκε.

Εκβιασμοί και λύτρα

Η Chicago Maroon, η εφημερίδα που διοικείται από το πανεπιστήμιο, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος από τους ShinyHunters που φαινόταν να ζητά λύτρα.

Το μήνυμα προέτρεπε το πανεπιστήμιο να επικοινωνήσει ιδιωτικά με την ομάδα χάκερ «για να διαπραγματευτεί έναν συμβιβασμό» και να αποφύγει «τη δημοσιοποίηση των δεδομένων του».

Τα στιγμιότυπα οθόνης δείχνουν ότι οι στοχευμένες απειλές από την ομάδα ξεκίνησαν την Κυριακή, με προθεσμίες που δόθηκαν την Πέμπτη και στις 12 Μαΐου, δήλωσε στο Associated Press ο Luke Connolly, αναλυτής απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Emsisoft.

Είπε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις πληρωμές εκβιασμού ενδέχεται να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Οι κυβερνοεπιθέσεις την Πέμπτη σημειώθηκαν την ίδια ημέρα που ο κορυφαίος Δημοκρατικός της Γερουσίας των ΗΠΑ, Chuck Schumer, έστειλε επιστολή στην κυβέρνηση Τραμπ προτρέποντας για περισσότερη άμυνα έναντι των κυβερνοκινδύνων στην εποχή της ραγδαία αναπτυσσόμενης τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας -η υπηρεσία που βοηθά στην αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων- «πρέπει να βοηθήσει αμέσως τις πολιτείες και τις τοπικές αρχές», έγραψε ο Schumer.

«Προτού οι Αμερικανοί πληγούν από διακοπές λειτουργίας, αναστατώσεις και επιθέσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και μέσα διαβίωσης», συνέχισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.